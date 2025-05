Znany dietetyk zawsze kupuje je w maju! 5 hitów, które chronią przed rakiem i spalają tłuszcz

Dr Michał Wrzosek od ponad dziesięciu lat pomaga Polakom we wprowadzeniu do diety zdrowych nawyków żywieniowych. Podpowiada, co zrobić, by skutecznie schudnąć bez efektu jojo. Chętnie dzieli się też z obserwatorami swoim osobistym doświadczeniem i pokazuje, co sam wkłada do koszyka podczas codziennych zakupów. Wiosną zawsze lądują w nim świeże warzywa i owoce. Ekspert stawia przede wszystkim na pięć smacznych produktów o wielu prozdrowotnych właściwościach. Zobacz, co pojawia się w jego menu.

Jakie warzywa i owoce dietetyk kupuje w maju?

Dr Michał Wrzosek często sięga po zielone szparagi. Mają tylko 18 kalorii w 100 gramach i są bogatym źródłem polifenoli, które spowalniają starzenie, chronią serce i wzmacniają odporność. Zawierają też fruktany, które wspierają wzrost pożytecznych bakterii w układzie pokarmowym. W kuchni eksperta nie może zabraknąć również warzywa, które większość osób traktuje jak owoc. Chodzi o rabarbar. Dostarcza on dużych ilości antocyjanów oraz rapontygeniny. Ten związek – jak dowodzą przeprowadzone badania – może odegrać istotną rolę w profilaktyce oraz leczeniu raka i spowolnić podziały komórek nowotworowych.

A teraz mój ulubiony. Smaczny, pełen witamin i składników mineralnych, w szczególności potasu. [...] Dostępny dosłownie wszędzie i pasuje do wszystkiego. Oczywiście pomidor – zauważa dietetyk, wrzucając następny produkt do koszyka.

Kolejnym punktem na „liście” Michała Wrzoska jest botwinka. Obniża ciśnienie krwi, dzięki czemu zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wzmacnia mechanizmy obronne organizmu i wspomaga odchudzanie. Skrywa bowiem w sobie błonnik, który przedłuża uczucie sytości po posiłku, zapobiega podjadaniu i usprawnia trawienie. Wszystkie te czynniki ułatwiają kontrolowanie masy ciała i zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

To warzywo jest prawdziwym rekordzistą!

W wiosennym menu eksperta zawsze musi się również znaleźć świeży, zielony ogórek. Ma nad pozostałymi warzywami jedną bardzo wyraźną przewagę. Dostarcza najmniejszej liczby kalorii. Stugramowa porcja zawiera zaledwie 15 kcal. Poza tym doskonale nawadnia organizm. Składa się z wody w ponad 90 procentach. To idealny dodatek do kanapek, a także różnego rodzaju sałatek. Świetnie sprawdza się również jako samodzielna przekąska.

