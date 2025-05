Na Dzień Matki zrobię truskawkowe fit tiramisu. Sprawdź ten prosty przepis w pół godziny

Tiramisu to tradycyjny włoski deser, który zdobył popularność na całym świecie. Składa się z warstw biszkoptów nasączonych mocną kawą i likierem (najczęściej amaretto), przełożonych kremem z serka mascarpone, jajek i cukru. Całość posypywana jest kakao, które nadaje deserowi charakterystyczny smak i wygląd. Ten deser można przygotować jednak też w innej, letniej wersji.

Jak zrobić fit tiramisu truskawkowe? Prosty przepis

Czasami warto poeksperymentować z klasycznymi przepisami, nawet z tak kultowym deserem jak tiramisu. Tradycyjna wersja z kawą i likierem ma swoje niezaprzeczalne zalety, ale ciekawą alternatywą może być tiramisu w wersji truskawkowej. Zamiast kawy i kakao używa się wtedy musu truskawkowego, a całość nabiera lekkiego, owocowego charakteru – idealnego na cieplejsze dni. Taki deser nie tylko świetnie smakuje, ale też prezentuje się wyjątkowo apetycznie dzięki truskawkom.

Z powodzeniem można przygotować go w wersji mniej kalorycznej, według przepisu dietetyczki Dominiki Hatali, który opublikowała na swoim Instagramie „Dietetyk Powszechny”. Zamiast cukru warto sięgnąć po erytrytol, który nie zawiera kalorii, a jako zamiennik mascarpone świetnie sprawdzi się waniliowy skyr – lekki i bogaty w białko. Dzięki takim składnikom tiramisu staje się lżejsze i bardziej fit, a jednocześnie nadal pozostaje pysznym deserem. To doskonała opcja dla osób dbających o linię lub ograniczających cukier w diecie.

Przepis: Fit tiramisu truskawkowe To truskawkowe tiramisu smakuje naprawdę obłędnie. Musisz spróbować je zrobić Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 154 w każdej porcji Składniki 370 g truskawek

35 g erytrytolu

70 g biszkoptów

250 g ricotty

150 g skyru waniliowego Sposób przygotowania Przygotowanie musu truskawkowego220 g truskawek zblenduj z 15 g erytrytolu na mus. Przełóż do miski. Robienie białej masyPrzygotuj białą masę – do miski dodaj ricottę, skyr waniliowy i pozostały erytrytol, zmiksuj. Układanie biszkoptówBiszkopty maczaj w musie truskawkowym, a następnie połową z nich wyłóż dno naczynia. Na warstwę biszkoptów nałóż połowę białej masy. Wyłóż kolejną warstwę biszkoptów namoczonych w musie truskawkowym. Dodaj pozostałą część białej masy Dekorowanie deseru truskawkamiWierzch deseru udekoruj pozostałymi truskawkami, pokrojonymi w plastry. Przed podaniem wstaw tiramisu do lodówki na około 3 godziny.

Inne ciekawe pomysły na tiramisu

Tiramisu to deser, który daje ogromne możliwości do kulinarnych eksperymentów, dlatego warto czasem odejść od klasycznej wersji i spróbować czegoś nowego. Jedną z ciekawych opcji jest tiramisu czekoladowe, w którym do kremu dodaje się roztopioną gorzką czekoladę, a biszkopty nasącza się kakao rozpuszczonym w mleku lub espresso z dodatkiem likieru czekoladowego. Świetnie sprawdza się również wersja cytrynowa – z kremem wzbogaconym o skórkę cytrynową i biszkoptami nasączonymi syropem cytrynowym lub lemon curd, co nadaje deserowi lekkości i orzeźwiającego smaku. Ciekawym pomysłem jest też tiramisu kokosowe, w którym zamiast kawy używa się mleka kokosowego, a krem uzupełnia się o wiórki kokosowe lub odrobinę likieru kokosowego.

