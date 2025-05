Mama miała rację: ta mąka wszystko zmienia. Naleśniki są teraz tak pyszne i zdrowe jak nigdy

Naleśniki to jedno z najbardziej uwielbianych dań, które cieszy się popularnością w wielu domach. Kojarzą się nam z ciepłem rodzinnego domu, szczególnie gdy przygotowywała je mama lub babcia. Naleśniki mają tę magiczną moc, że można je podawać na różne sposoby – zarówno na słodko, z dżemem, owocami czy czekoladą, jak i na wytrawnie, z mięsem, warzywami czy serem. Ich uniwersalność sprawia więc, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Dodaj tę mąkę do naleśników

Tradycyjnie do naleśników najczęściej używa się mąki pszennej. Jednak z perspektywy zdrowotnej mąka pszenna nie jest najlepszym wyborem, zwłaszcza dla osób z nietolerancją glutenu czy chcących unikać białej mąki w diecie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastąpienie jej mąką gryczaną, która jest bogata w białko, błonnik oraz minerały, takie jak magnez czy żelazo. Mąka gryczana, poza tym, że jest zdrowsza, nadaje naleśnikom wyjątkowy smak i sprawia, że są one bardziej sycące, a przy tym łatwiej strawne.

Jakie jeszcze właściwości ma mąka gryczana?

Mąka gryczana to niezwykle zdrowa alternatywa dla tradycyjnej mąki pszennej. Jest bogata w błonnik pokarmowy, co wspomaga trawienie i reguluje poziom cukru we krwi. Zawiera także dużo białka roślinnego, witamin z grupy B, magnez, żelazo oraz antyoksydanty, które korzystnie wpływają na nasz układ odpornościowy.

Mąka gryczana ma lekko orzechowy smak, który doskonale komponuje się z różnorodnymi potrawami. Można jej używać do przygotowywania już wspomnianych naleśników, placków, babeczek, a także w różnego rodzaju ciastach. Jest także doskonała do zagęszczania zup i sosów, a także do panierowania mięsa lub warzyw. Jej wszechstronność sprawia, że warto eksperymentować z nią w kuchni, aby wzbogacić smak potraw i dodać im wartości odżywczych.

Czytaj też:

Zamień nudne masło na te hity z Biedronki. Dietetyk: to najlepsze smarowidła do kanapekCzytaj też:

Znany dietetyk zawsze kupuje je w maju! 5 hitów, które chronią przed rakiem i spalają tłuszcz