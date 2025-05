Nie tylko kurczak! Oto mięso, które odchudzi twoje menu i doda smaku. Sprawdź koniecznie

Najczęściej, gdy chcemy włączyć do jadłospisu chude mięsa bogate w białko, sięgamy po kurczaka. To popularny wybór ze względu na jego uniwersalność i łatwość przygotowania. Jednak z czasem jego smak może się nam po prostu znudzić, zwłaszcza jeśli jemy go bardzo często. Warto więc co jakiś czas urozmaicać swoje menu, by zachować przyjemność z jedzenia, a przede wszystkim motywację do zdrowego odżywiania.

Zamiast kurczaka jedz to mięso

Dobrym wyborem może być polędwica wieprzowa (nazywana również filetem wieprzowym), która charakteryzuje się niższą niż w innych częściach wieprzowiny zawartością tłuszczu i wysoką ilością białka (około 21 gramów na 100 gramów mięsa). Choć zawiera więcej tłuszczu niż pierś z kurczaka, wciąż jest uznawana za stosunkowo chude mięso. To najdelikatniejszy kawałek wieprzowiny, dlatego doskonale smakuje. Polędwica wieprzowa sprawdza się w zdrowej diecie i pozwala wprowadzić do jadłospisu odrobinę urozmaicenia. Jest uniwersalna w przygotowaniu i może stanowić smaczną alternatywę dla drobiu, bez rezygnowania z wartości odżywczych. Dodatkowo polędwica wieprzowa jest dość niskokaloryczna, dlatego sprawdzi się w diecie odchudzającej. Zawiera także witaminy z grupy B oraz cenne składniki mineralne, takie jak wapń, żelazo, potas i magnez.

Jak wykorzystać polędwiczkę wieprzową w kuchni?

Polędwiczka wieprzowa to mięso niezwykle wdzięczne kulinarnie, które daje wiele możliwości w kuchni. Można ją piec w całości w piekarniku, przygotowując aromatyczne pieczenie z ziołami i czosnkiem. Świetnie sprawdza się także w daniach smażonych – wystarczy pokroić ją w plastry i krótko obsmażyć, a następnie podać z sosem, np. pieprzowym, śmietanowym lub grzybowym. Polędwiczkę można również grillować – po uprzednim zamarynowaniu w mieszance oliwy, przypraw i ziół. To mięso idealnie nadaje się także do dań duszonych – na przykład z dodatkiem warzyw, lekkiego bulionu lub wina. Świetnie komponuje się z sałatkami, np. z rukolą, mango czy serem feta. Polędwiczka wieprzowa to także świetny składnik dań świątecznych i eleganckich kolacji – wystarczy przygotowane mięso podać z dodatkami, by zrobić wrażenie na gościach.

