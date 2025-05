Lubisz grejpfruty? Lepiej uważaj. Ekspertka wyjaśnia, kiedy mogą ci zaszkodzić

Grejpfruty są jednymi z bardziej lubianych owoców cytrusowych na całym świecie. Charakteryzują się wyjątkowym, lekko kwaśnym smakiem, który doskonale orzeźwia, zwłaszcza w ciepłe dni. Dzięki wysokiej zawartości witaminy C i antyoksydantów grejpfruty są cenione nie tylko za smak, ale także za swoje właściwości zdrowotne. Można jeść je „solo”, jako dodatek do sałatek, w formie soków czy deserów. Co więcej, można je dostać w niemal każdym supermarkecie. I choć te owoce są bardzo zdrowe, to w niektórych przypadkach powinniśmy jednak uważać.

Lubisz grejpfruty? Lepiej uważaj

Dietetyk Justyna Mizera, zauważyła, że pijąc sok grejpfrutowy, należy być ostrożnym (to samo dotyczy jedzenia grejpfrutów). Wynika to z faktu, że mogą one wchodzić w interakcje z wieloma lekami, neutralizując ich działanie. Zanim sięgnie się więc po ten owoc lub sok z niego trzeba najpierw sprawdzić, czy nie ma to wpływu na leki, które się bierze. Zażywanie leków jednocześnie z piciem soku z grejpfruta może być niebezpieczne, ponieważ grejpfrut zawiera związki, które wpływają na działanie enzymów wątrobowych odpowiedzialnych za metabolizm niektórych leków. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia leku we krwi i nasilenia działań niepożądanych.

Jeśli stosujemy jakieś leki, trzeba przeczytać, czy nie ma tutaj interakcji, bo zawsze będzie wytłuszczone: uwaga na picie soku grejpfrutowego w krótkim odcinku czasu, kiedy przyjmujemy leki. Więc jeśli przyjmujemy leki rano, zwłaszcza na problemy sercowe, no to wtedy ten sok o poranku nie będzie dobrym pomysłem – wyjaśniła ekspertka na łamach „Silver TV”.

Leki a sok z grejpfruta – zalecenia

Ważne jest, aby zwracać uwagę na możliwe interakcje między lekami a sokiem z grejpfruta, które mogą wpływać na skuteczność i bezpieczeństwo terapii lekowej. Poniżej przedstawiono oficjalne zalecenia dotyczące spożywania grejpfruta podczas przyjmowania leków.

Aby uniknąć interakcji leku z sokiem grejpfrutowym, nie należy pić soku lub spożywać owocu grejpfruta przez co najmniej 4 godziny przed i 4 godziny po przyjęciu leku. Jeśli soki grejpfrutowe spożywane są regularnie, to wpływ składników grejpfruta na metabolizm leku może się utrzymywać dłużej. Dlatego też w przypadku przyjmowania leków mogących wchodzić w interakcje ze składnikami grejpfruta zaleca się nie spożywać tych owoców i nie pić z nich soków w trakcie kuracji – brzmi wpis na stronie Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej.

