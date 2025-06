Jesz ketchup? Sprawdź, ile cukru naprawdę zjadasz – dietetyczka ujawnia szokujące liczby

Polacy używają ketchupu na potęgę. Świetnie sprawdza się nie tylko jako dodatek do kanapek czy pizzy. Wiele osób wykorzystuje ten produkt także do przygotowania różnego rodzaju marynat i dresingów. Nie zdaje sobie przy tym sprawy, ile cukru mimochodem dostarcza do organizmu. Tę kwestię wzięła „pod lupę” dietetyczka Dominika Hatala. W jednym z najnowszych nagrań opublikowanych w sieci pokazała, jakie ilości słodkiego składnika skrywają w sobie popularne i lubiane produkty.

Jakie ketchupy zawierają najwięcej cukru?

Dominika Hatala wzięła „pod lupę” pięć popularnych marek. Analizowała zawartość stugramowych porcji. Na „pierwszy ogień” poszedł Ketchup Kotlin Pikantny. W jego składzie znalazło się 3,5 łyżeczki (18 gramów) cukru. Jeszcze więcej słodkiego dodatku, bo aż 4,5 łyżeczki, czyli 22 gramy, kryje w sobie Ketchup Pudliszki Pikantny. Nie najgorzej na tle rywali wypadł Ketchup Madero Łagodny. Ma 19 gramów cukru. Niechlubnym rekordzistą okazał się natomiast ketchup Roleski Premium. Znajdziemy w nim bowiem aż 5 łyżeczek cukru (25 gramów).

Ketchup, który prawie nie ma cukru

Ketchup Łagodny Pudliszki bez dodatku cukru wyróżnia się na tle pozostałych produktów bardzo małą ilością słodkiego składnika (4 g na 100 gramów). Co ważne, pochodzi on jedynie z naturalnych źródeł, czyli pomidorów. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na różnicę między pojęciami „bez cukru” i „bez dodatku cukru”. Brzmią podobnie. Dlatego wiele osób stawia między nimi znak równości. Tymczasem znaczą zupełnie coś innego. Pierwsze z przywołanych określeń odnosi się do sytuacji, w której producent na żadnym etapie wytwarzania danego wyrobu nie dodał do niego cukru (monosacharydów lub disacharydów). Dobrze obrazuje ją przedstawiony wyżej przykład ketchupu Pudliszki.

Z kolei sformułowanie „bez cukru” oznacza, że dany towar nie zawiera ani dodatku cukru ani produktów zawierających ten składnik. Może natomiast kryć w sobie różnego rodzaju substancje słodzące, na przykład ksylitol czy erytrytol. Mają one zwykle niższą kaloryczność niż tradycyjny biały cukier. Jednak je również należy stosować z umiarem. Zbyt duże ilości słodzików w diecie mogą negatywnie wpłynąć na organizm i wywołać wiele nieprzyjemnych dolegliwości, między innymi biegunki, mdłości czy wymioty.

