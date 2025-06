Chcesz pozbyć się brzucha do lata? Ekspertka podpowiada: wprowadź te 5 porannych nawyków

Już niedługo lato, a wraz z nim czas wakacyjnych wyjazdów, plażowania i odkrywania większej części ciała w letnich stylizacjach. To właśnie teraz wiele osób zaczyna marzyć o szczupłej, zadbanej sylwetce, którą można z dumą zaprezentować a przykład na plaży. Dlatego to idealny moment, by „wziąć się za siebie” i rozpocząć intensywną pracę nad formą. Regularna aktywność fizyczna i zdrowe nawyki żywieniowe mogą przynieść widoczne efekty szybciej, niż się wydaje – warto więc zacząć już dziś.

Te nawyki pomogą pozbyć się brzucha

Mgr dietetyki klinicznej Maria Dziurżyńska opublikowała na Instagramie nagranie, w którym zdradziła, co robić rano, by spalić tłuszcz z brzucha. To pięć prostych nawyków, które pomogą schudnąć. Przede wszystkim należy jeść śniadania bogate w białko.

Wybierz produkty bogate w białko, takie jak jajka, twarożek czy jogurt naturalny. Białko wspiera uczucie sytości i stabilizuje poziom cukru we krwi – wyjaśnia dietetyczka.

Ważne jest także, żeby rozpoczynać dzień od szklanki wody, ponieważ wspiera to nawodnienie i wspomaga trawienie. Rano należy też unikać spożywania węglowodanów prostych. Rezygnacja z jedzenia słodkich płatków czy picia napojów słodzonych pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi i zmniejsza apetyt w ciągu dnia. Niezwykle istotne jest też, by planować poszczególne posiłki, ponieważ pomaga to uniknąć podjadania i zapewnia zrównoważoną dietę.

Dla wielu będzie to być może zaskoczeniem, ale jak zauważyła ekspertka, niezwykle ważna jest ekspozycja na światło słoneczne. Należy spędzać co najmniej 10-15 minut w porannym świetle. Pomaga to regulować rytm dobowy, co może z kolei wspierać lepsze zarządzanie apetytem.

Czego nie robić podczas odchudzania?

Trzeba pamiętać, że podczas odchudzania nie należy drastycznie ograniczać kalorii, ponieważ może to przynieść więcej szkody niż pożytku. Gwałtowne obniżenie ilości spożywanej energii spowalnia metabolizm, co sprawia, że organizm zaczyna oszczędzać energię i trudniej spalać tłuszcz. Takie działanie może prowadzić do efektu jo-jo, czyli szybkiego przybierania na wadze po zakończeniu diety. Ważne jest również, by nie eliminować całkowicie węglowodanów czy tłuszczów – choć często są demonizowane, pełnią one kluczowe funkcje w organizmie: tłuszcze wspomagają pracę hormonów i układu nerwowego, a węglowodany są głównym źródłem energii. Głodówki, mimo że mogą dawać szybkie rezultaty, osłabiają organizm, prowadzą do utraty masy mięśniowej i mogą zwiększać ryzyko napadów objadania się. Koniecznie zobacz, jakie najgorsze diety stosują Polacy.

