Tylko przez jeden dzień: masło i szynka w Lidlu za ułamek ceny. Sprawdź, ile zyskasz

Z roku na rok coraz wyraźniej widać wzrost cen, zwłaszcza podczas codziennych zakupów. Często zdarza się, że mając w koszyku zaledwie kilka podstawowych produktów, przy kasie płacimy zaskakująco dużo. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest robienie zakupów na różnego rodzaju promocjach. Szczególnie warto szukać okazji na produkty, które są drogie, a jednocześnie używamy ich często – jak na przykład masło. Dzięki temu można realnie obniżyć koszty codziennego życia.

Tanie masło w Lidlu

Masło ekstra marki „Polmlek” będzie w znacznie niższej cenie niż normalnie. Będzie można kupić je aż o 36 procent taniej – oznacza to, że zamiast płacić za kostkę masła 7 zł 49 gr, trzeba będzie zapłacić jedynie 4 zł 75 gr. Warunkiem jest jednak zakup trzech kostek masła – w przeciwnym razie zakupy wyniosą nas drożej. Limit to trzy opakowania na kupon. Tak atrakcyjna promocja będzie obowiązywać tylko w najbliższą sobotę (7.06). Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Oszczędność kilku złotych na jednym produkcie może na pierwszy rzut oka wydawać się nieistotna. Jednak gdy takie drobne kwoty zsumujemy w skali całego miesiąca, może się okazać, że zaoszczędziliśmy naprawdę znaczną sumę. Regularne zwracanie uwagi na ceny i wybieranie tańszych lub promocyjnych produktów może więc realnie wpłynąć na poprawę domowego budżetu.

Co jeszcze można kupić taniej w Lidlu?

W najbliższą sobotę znacznie taniej niż normalnie będzie można zaopatrzyć się w szynkę wieprzową. Cena przed obniżką jest aż o ponad połowę wyższa (63 procent). W praktyce kilogram takiej szynki wieprzowej w Lidlu można kupić za 18 zł 99 gr, natomiast w sobotę dostaniesz go za jedyne 6 zł 99 gr. Limit to trzy kilogramy na kupon. Można naprawdę sporo zaoszczędzić, więc szkoda nie wykorzystać takiej okazji.

Coś dla siebie znajdą też miłośnicy owoców, ponieważ w nadchodzącą sobotę banany będą przecenione aż o połowę. Oznacza to, że trzeba będzie za nie zapłacić jedynie 3 zł 49 gr (cena regularna to 3 zł 49 gr). Limit to dwa kilogramy na kupon.

