Pół miliona Polaków zagrożonych. Ten zwykły napój z lodówki może zatrzymać rozwój alzheimera

Wiadomo, że kefir – popularny, fermentowany napój mleczny – ma wiele cennych właściwości. Wzmacnia układ immunologiczny. Obniża poziom „złego cholesterolu” i stabilizuje stężenie glukozy we krwi. Wspiera też pracę jelit. Na tym jednak lista jego zalet się nie kończy. Niedawno zespół naukowców z Brazylii odkrył jeszcze jedną zaskakującą cechę tego popularnego napoju. Okazuje się, że kefir może odegrać niezwykle istotną rolę w leczeniu oraz profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych. Sprawdź szczegóły.

Zaskakujące działanie kefiru

Eksperci dokonali systematycznego przeglądu kilkudziesięciu artykułów opublikowanych w międzynarodowych bazach naukowych. Szukali w nich informacji na temat farmakologicznego działania kefiru w chorobach neurodegeneracyjnych (zwłaszcza w przebiegu alzheimera). Odkryli, że ma on silny potencjał neuroprotekcyjny. Poprawia stan mikrobioty jelitowej, co z kolei wpływa pozytywnie na funkcjonowanie mózgu i całego układu nerwowego. Brak równowagi w mikrobiomie jelitowym może być z kolei związany z postępem schorzeń neurodegeneracyjnych poprzez aktywację szlaków prozapalnych i nasilenie stresu oksydacyjnego. Dochodzi do niego, gdy wolne rodniki namnażają się w niekontrolowany sposób i zaczynają dominować nad antyoksydantami. Badacze odkryli, że regularne spożywanie kefiru może:

polepszyć funkcjonowanie motoryczne i poznawcze pacjentów z chorobą Alzheimera,

zmniejszyć ilość białka tau oraz beta-amyloidu odkładających się w mózgu (ich gromadzenie się jest uznawane za jedną z głównych przyczyn rozwoju choroby Alzheimera),

wzmocnić naczynia krwionośne i zapobiec ich dalszemu uszkodzeniu,

zredukować aktywność czynników prozapalnych,

wzmocnić szlaki sygnałowe w mózgu,

odbudować wyściółkę jelit,

poprawić odpowiedź organizmu na stosowane leki, a co za tym idzie zwiększyć skuteczność prowadzonych terapii.

Naukowcy podkreślają jednocześnie, że potrzeba dalszych analiz, by potwierdzić istnienie opisanych wyżej zależności. „Należy przeprowadzić badania podłużne oraz randomizowane badania kliniczne na szeroką skalę, by ocenić długoterminowe działanie kefiru na funkcjonowanie poznawcze” – czytamy w badaniu opublikowanym na łamach czasopisma „Brain Behavior and Immunity Integrative”.

Mikrobiom jelitowy a choroba Alzheimera

Małgorzata Agnieszka Wojtania, Emilia Maria Majewska i Weronika Duda z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zauważyły, że mikrobiom jelitowy może odegrać ważną rolę również we wczesnej diagnostyce choroby Alzheimera. Na jej rozwój wskazywać może brak równowagi między „dobrymi” i „złymi” bakteriami bytującymi w układzie pokarmowym. Występowaniu choroby sprzyja zwiększona liczebność, takich mikroorganizmów jak: Lachnospiraceae spp., Lachnoclostridium spp., Roseburia hominis oraz Bilophila wadsworthia.

W ostatnim czasie rozważa się wykorzystanie prebiotyków i probiotyków w leczeniu choroby Alzheimera. Naturalne substancje tego typu są obarczone niskim ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych i mogłyby stanowić formę profilaktyki choroby. Probiotyki są grupą żywych organizmów, do których zaliczamy.: drożdżaki Saccharomyces boulardii, Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., Lactococcus spp., Pediococcus spp. i inne niepatogenne szczepy E. coli, które wywierają korzystny wpływ na zdrowie gospodarza poprzez kształtowanie równowagi jego mikroflory jelitowej, zmniejszanie odpowiedzi zapalnej czy pozytywny wpływ na oś jelita–mózg – czytamy w pracy „Znaczenie mikrobiomu jelitowego w chorobie Alzheimera”.

