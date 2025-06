Ten ser gouda w Biedronce to strzał w dziesiątkę. Dietetyczka nie ma wątpliwości: skład bez zarzutu

Ser gouda ma wiele cennych właściwości. Dlatego warto włączyć go do codziennej diety. W znanej sieci supermarketów można znaleźć wiele różnych propozycji. Nie wszystkie zasługują jednak na to, by trafić do koszyka. W dokonaniu dobrego wyboru pomóc ci może sugestia ekspertki. Dietetyczka Anna Reguła od lat zajmuje się analizowaniem składu popularnych artykułów spożywczych. W jednym ze swoich najnowszych materiałów opublikowanych w sieci zwróciła uwagę na dość nietypowy, ale jednocześnie bardzo dobry ser gouda. Zobacz, co następnym razem warto kupić w Biedronce.

To najlepszy ser gouda w Biedronce

Dietetyczka Anna Reguła nie ma wątpliwości, że na miano najlepszego zasługuje ser gouda podpuszczkowy dojrzewający w plastrach z serii Głodniaki. Wyróżnia go przede wszystkim krótka i prosta etykieta. Znajdziemy na niej tylko pięć elementów, a mianowicie mleko pasteryzowane, sól, chlorek wapnia jako stabilizator, bakterie fermentacji mlekowej i podpuszczkę mikrobiologiczną. Stugramowa porcja produktu dostarcza 26 gramów białka, 750 mg wapnia i 11 gramów nasyconych kwasów tłuszczowych. „Ocena? Skład bez zarzutu!” – zauważa ekspertka. Uwagę przykuwa nie tylko skład produktu, ale również jego forma. Poszczególnym plastrom nadano bowiem kształt zwierzątek. Dzięki temu produktem mogą zainteresować się najmłodsi konsumenci.

Jeśli chodzi o kształty, to jeśli mają zachęcić do jedzenia to, czemu nie:)! Lepszy taki wybór niż serki topione lub te w »trójkącikach« – podkreśla ekspertka

Co ważne, prezentowany ser gouda lubią nie tylko dzieci, ale też dorośli. „Mi też smakuje” – przyznała jedna z osób w komentarzu zamieszczonym pod udostępnionym postem.

Ser gouda? Tak, ale z umiarem

Warto pamiętać, by nie przesadzać z ilością sera gouda w diecie. Ma on bowiem w swoim składzie nasycone tłuszcze, których nadmiar szkodzi zdrowiu i przyczynia się do rozwoju wielu różnych chorób. Trzeba też pamiętać, by posiłek z udziałem nabiału był dobrze zbilansowany. Powinny się w nim znaleźć również warzywa, najlepiej te bogate w błonnik.

