Jesz owsiankę? Ten popularny mit może cię zaskoczyć – dietetyk tłumaczy

Owsianka to dla wielu osób śniadanie numer jeden – i nie bez powodu. Ten przysmak doskonale syci, a w dodatku można go przyrządzić na rozmaite sposoby. Doskonale komponuje się bowiem z wieloma składnikami. Świetnie smakuje zarówno w wersji wytrawnej, jak i na słodko. W dodatku jej przygotowanie nie zajmuje wiele czasu. Te argumenty nie przekonują jednak wszystkich – nie brakuje przeciwników owsianki. Wskazują oni, że to najgorszy posiłek w ciągu dnia, który podnosi poziom glukozy we krwi i zawiera związki szkodliwe dla organizmu. Te twierdzenia w jednym z nagrań opublikowanych w sieci weryfikuje dietetyk dr Damian Parol, bazując na badaniach naukowych i zdobytej wiedzy.

Mit 1: Owsianka ma wysoki indeks glikemiczny

Płatki owsiane mają niski indeks glikemiczny (poniżej 60). Jest porównywalny do wartości przypisywanym, takim produktom jak na przykład komosa ryżowa, brązowy ryż czy pełnoziarnisty makaron. Oczywiście na indeks glikemiczny owsianki jako posiłku wpływają również składniki, które zostają dodane. Cukier, suszone owoce czy miód sprawią, że jego wartość wzrośnie, ale płatki owsiane same w sobie nie powodują nagłego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Nie zwiększają też poziomu insuliny wydzielanej przez organizm.

Mit 2: Owsianka szkodzi zdrowiu, bo zawiera antyodżywczy kwas fitynowy

Rzeczywiście kwas fitynowy zmniejsza dostępność żelazu i cynku, ale głównie w sytuacji, gdy pochodzą one ze źródeł pochodzenia roślinnego. W produktach mięsnych żelazo często ma formę żelaza hemowego, a cynk występuje w postaci związanej z aminokwasami siarkowymi. Na nie kwas fitynowy nie oddziałuje. Nie jest więc problemem w dietach uwzględniających spożycie mięsa.

Co ważne kwas fitynowy ma też szereg prozdrowotnych właściwości [...] Zmniejsza on stężenie oraz stopień utlenienia cholesterolu LDL. Działa obniżająco na indeks glikemiczny i hamująco na komórki kościogubne, czyli tak zwane osteoklasty. Te wszystkie właściwości przyczyniają się do tego, że zmniejsza on ryzyko chorób serca oraz cukrzycy typu drugiego. Do tego też zmniejsza ryzyko osteoporozy oraz wielu nowotworów – podkreśla dr Damian Parol.

Mit 3: Owsianka zawiera toksyny szkodliwe dla zdrowia

Płatki owsiane, podobnie jak inne produkty spożywcze, może zawierać pewne ilości szkodliwych związków, ale na ogół ich poziom nie przekracza dopuszczalnych norm i nie zagraża zdrowiu.

Czytaj też:

To najzdrowsza gorzka czekolada z Biedronki. Dietetyczka zdradza, dlaczego warto ją mieć w domuCzytaj też:

Zrób fit brownie z przepisu Anny Lewandowskiej. Wystarczy wymieszać składniki i upiec