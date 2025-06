W Dino dostaniesz dobre masło za darmo bez limitu. Zobacz, kiedy możesz sporo zaoszczędzić

Najnowsza gazetka Dino obfituje w wiele atrakcyjnych ofert. Szczególną uwagę przyciąga jedna z nich. Dotyczy bowiem popularnego produktu, na który jest duże zapotrzebowanie. Mowa o maśle. Znajduje ono bardzo szerokie zastosowanie, dlatego gości praktycznie w każdej kuchni. Świetnie sprawdza się jako smarowidło do pieczywa, ale nie tylko. To także nieodzowny składnik różnego rodzaju sosów czy ciast. Zobacz, jak możesz zaoszczędzić na jego zakupie.

Jak zdobyć darmowe masło w Dino?

Promocyjna oferta na masło dotyczy produktu marki Krasula. Jeśli włożysz do koszyka trzy kostki tego tłuszczu w cenie 7,49 zł za sztukę, kolejną dostaniesz za darmo. W tej sytuacji koszt jednego opakowania wyniesie więc 5 złotych i 61 groszy. To duża oszczędność, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie masło jest jednym z najdroższych artykułów spożywczych. Jego zakup potrafi mocno obciążyć domowy budżet. Za jedną kostkę trzeba niekiedy zapłacić nawet 10 złotych. Nie można więc marnować tej okazji na podreperowanie finansów.

Warto przypomnieć, że opisana promocja nie ma limitów. Możesz kupić tyle masła, ile chcesz. Masz też sporo czasu na zakupy. Oferta obowiązuje przez cały tydzień. Zaczyna się w środę, a kończy we wtorek. Trwa od 11 do 17 czerwca 2025 roku. Pamiętaj jednak o pewnej bardzo istotnej kwestii – najbliższa niedziela (15 czerwca) nie jest dniem handlowym. Nie uzupełnisz wtedy swoich zapasów. Możesz jednak zrobić to w sobotę.

Inne ciekawe oferty w Dino

W dniach 11-17 czerwca możesz dostać za darmo również herbatę czarną aromatyzowaną marki Lipton. Masz do wyboru dwa warianty – cytrynę albo brzoskwinię i mango. Jeśli kupisz jedną paczkę w cenie 9 złotych i 99 groszy, kolejną otrzymasz gratis. Opakowanie mieści 20 torebek. W tym przypadku również nie ma żadnych limitów.

Jeżeli słodzisz herbatę, to mamy dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Dino obniżyło też cenę cukru białego marek Diamant i Sweet Family. Cena wskazanych artykułów spożywczych „spadnie” do złotówki i 99 groszy. Musisz jednak kupić co najmniej dwie paczki, by rabat został naliczony.

