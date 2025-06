Tak tanio w Lidlu dawno nie było. Te produkty znikają z półek w mig

Bardzo sprytnym sposobem na zaoszczędzenie i podreperowanie domowego budżetu jest robienie zakupów podczas różnego rodzaju promocji w supermarketach. Szczególnie opłaca się to w przypadku produktów, które zużywamy na co dzień i w dużych ilościach, takich jak na przykład masło czy cukier. Korzystając z okazji typu „kup dwa, zapłać za jeden” lub przecen sezonowych, można znacząco zmniejszyć miesięczne wydatki. Warto śledzić gazetki promocyjne i planować zakupy z wyprzedzeniem – to prosty sposób, by mieć więcej w portfelu bez rezygnowania z zakupu ulubionych produktów.

Tanie masło i cukier

W Lidlu będzie można kupić masło 83% marki „Pilos” w bardzo korzystnej cenie. Od piątku do soboty (13-14. 06.) będzie ono obniżone aż o 36 procent. Warunkiem jest jednak zakup trzech sztuk tego produktu. Wtedy nabędziecie go za jedyne 4 zł 75 gr zamiast 7 zł 49 gr, a więc można naprawdę sporo zaoszczędzić. Limit to trzy opakowania na kupon. Szczegóły promocji są dostępne w aplikacji Lidl Plus.

W tych samych dniach możesz skorzystać też ze świetnej oferty na cukier biały kryształ. Będzie obowiązywać promocja „5 plus 5” – w praktyce oznacza to, że kupując pięć opakowań cukru białego, kolejne pięć dostaniesz całkowicie za darmo. Limit to 10 opakowań gratis na kupon. Cukier można miksować dowolnie.

Co jeszcze można taniej kupić w Lidlu?

To nie koniec korzystnych ofert, z których można skorzystać w tym popularnym supermarkecie w najbliższych dniach. Od czwartku do soboty (12-14.06.) przecenione będzie też mięso. Udka z kurczaka XXL kupisz o 53 procent taniej niż normalnie – zapłacisz tylko 6 zł 49 gr (zamiast 13 zł 99 gr). Z kolei podudzia XXL nabędziesz o 51 procent taniej, czyli zamiast 13 zł 49 gr zapłacisz jedynie 6 zł 49 gr. Z kolei żeberka wieprzowe (paski) będzie można nabyć za jedyne 18 zł 99 gr (zamiast 23 zł 99 gr).

Tańsze będą wtedy też ryby – wszystkie łososie wędzone marki „Nautica” dostaniesz aż o 50 procent taniej. Limit to cztery opakowania na kupon.

