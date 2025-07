Dobra kawa drożeje? Nie w Dino. Ceny lodów też „topnieją” aż miło, a limitów nie ma

Latem lody to dla wielu osób absolutny „must have”. Trudno ich sobie odmówić, zwłaszcza teraz, gdy żar leje się z nieba. Wiele osób sięga po nie nawet kilka razy dziennie, co siłą rzeczy wiąże się ze sporymi wydatkami. Podobnie jak zakup dobrej kawy. Na szczęście teraz można zaoszczędzić na obu przywołanych produktach. A wszystko za sprawą promocji zorganizowanych przez Dino. Warunki akcji są proste. By zrobić zapas ulubionych produktów, nie potrzebujesz żadnych specjalnych kart ani aplikacji. Nie musisz się też ograniczać, jeśli chodzi o ilość nabywanych towarów. Sieć nie nałożyła bowiem na klientów limitów. Na zakupy masz sporo czasu, bo cały tydzień (23-29 lipca 2025 roku).

Jak kupić tanią kawę w Dino?

Dino przeceniło wiele różnych marek. Taniej możesz kupić między innymi kawy Dallmayr Classic. Na jedno opakowanie – przy zakupie dwóch sztuk – wydasz 27 złotych i 99 groszy, czyli 10 złotych mniej niż zwykle. Sporo zaoszczędzą również miłośnicy: kawy rozpuszczalnej Nescafe Crema. Jeśli włożą do koszyka dwa wskazane produkty, za każdy zapłacą tylko 28,99 zł – zamiast prawie 40 zł. To jednak jeszcze nie koniec promocji przygotowanych przez sieć z myślą o fanach „małej czarnej”. Akcja rabatowa obejmuje również:



k awę ziarnistą Jacobs (3 rodzaje) – paczka o wadze 1,1 kilograma kosztuje teraz 63 złote i 99 groszy, zamiast niespełna 75 zł,

(3 rodzaje) – paczka o wadze 1,1 kilograma kosztuje teraz 63 złote i 99 groszy, zamiast niespełna 75 zł, kawę ziarnistą Coffeine Shot Woseba – po obniżce cena kilogramowego opakowania wynosi 58 złotych i 49 groszy („normalnie” trzeba za nią zapłacić prawie 65 złotych),

– po obniżce cena kilogramowego opakowania wynosi 58 złotych i 49 groszy („normalnie” trzeba za nią zapłacić prawie 65 złotych), kawę mieloną Königs Crema Celmar – na opakowanie o wadze 500 gramów wydasz po rabacie 22 złote i 59 groszy, czyli niespełna 5 złotych mniej niż zwykle,

– na opakowanie o wadze 500 gramów wydasz po rabacie 22 złote i 59 groszy, czyli niespełna 5 złotych mniej niż zwykle, kawę rozpuszczalną Eduscho Family (200 gramów) – teraz za jedno opakowanie zapłacisz 26 procent mniej niż zazwyczaj, czyli 24 złote i 99 groszy.

Jakie lody kupisz „za grosze” w Dino?

Możesz zaoszczędzić na zakupie różnych rodzajów lodów. Obniżka cen objęła lody na patyku, w rożku, pucharku, batonie i w kostce. Poniżej zebraliśmy najciekawsze i najbardziej atrakcyjne oferty:

lody na patyku Monte Zott – tylko 3 złote i 99 groszy za sztukę, przy zakupie trzech (regularny koszt to 5,42 zł),

– tylko 3 złote i 99 groszy za sztukę, przy zakupie trzech (regularny koszt to 5,42 zł), lody w pucharku (różne rodzaje) – jeśli włożysz do koszyka dwa opakowania, za jedno zapłacisz 11 złotych i 99 groszy zamiast 15,75 zł.

– jeśli włożysz do koszyka dwa opakowania, za jedno zapłacisz 11 złotych i 99 groszy zamiast 15,75 zł. lody baton Snickers ( dwa rodzaje) – kup dwie sztuki, a za każdą zapłacisz tylko 3 złote i 49 groszy, czyli złotówkę mniej niż zwykle,

dwa rodzaje) – kup dwie sztuki, a za każdą zapłacisz tylko 3 złote i 49 groszy, czyli złotówkę mniej niż zwykle, lody multipack Kaktus (8+1 gratis) – na jedną paczkę wydasz teraz 12 złotych i 49 groszy (cena przed obniżką wynosiła 18 złotych i 49 groszy).

