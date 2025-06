Polacy kupują ją na potęgę, a Bosacka ostrzega: ta „czekolada” to masa cukru i tłuszczu

Półki w sklepach spożywczych i supermarketach uginają się pod ciężarem różnych czekolad. Jedne kuszą niską ceną, drugie – kolorowym opakowaniem, a jeszcze inne – bogactwem rozmaitych dodatków. Do grona miłośników tych przysmaków należy Katarzyna Bosacka. Jak sama przyznaje, stara się unikać słodyczy, ale zdarza jej się sięgać po słodką tabliczkę od czasu do czasu, zwłaszcza gdy pogoda nie rozpieszcza. Jednocześnie dziennikarka przestrzega przed nierozważnymi zakupami. Nie każdy rodzaj czekolady jest tak dobry, jak mogłoby się wydawać. Jednego lepiej nigdy nie wkładać do koszyka.

Jakiej czekolady lepiej nie kupować?

Jednym z najgorszych możliwych wyborów jest biała czekolada. Zdaniem Katarzyny Bosackiej ten produkt nie zasługuje nawet na miano czekolady. Na jego niekorzyść przemawia bardzo kiepski skład, który – z dietetycznego punktu widzenia – pozostawia wiele do życzenia.

Mamy tutaj przede wszystkim bardzo dużo mleka w proszku. Mamy tłuszcz nie zawsze kakaowy, nie zawsze mleczny. Często jest to tłuszcz najtańszy – palmowy. No i całe morze cukru [...] Nawet 60 procent [...] tabliczki to jest czysty cukier – podkreśla dziennikarka w jednym ze swoich materiałów.

Warto wiedzieć, że nadmiar cukru i tłuszczu palmowego w diecie może szkodzić zdrowiu. Nasila stany zapalne tkanek, zmniejsza odporność i prowadzi do niekontrolowanego wzrostu masy ciała. Nadwaga sprzyja zaś występowaniu wielu groźnych schorzeń, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze, zakrzepica, zawał serca, udar mózgu czy cukrzyca. Pogarsza nie tylko wydolność fizyczną, ale i funkcjonowanie poznawcze. Zwiększa bowiem ryzyko rozwoju depresji oraz zaburzeń lękowych. Osłabia też pamięć i koncentrację.

Jak kupić dobrą czekoladę?

Najważniejsze to czytać etykiety. Zanim wrzucisz czekoladę do koszyka, sprawdź, co zawiera i ile waży. Skład powinien być jak najprostszy. Na pierwszym miejscu najlepiej, jeśli znajduje się miazga kakaowa, a nie cukier.

Uwaga też na wagę – dwie podobnie wyglądające tabliczki mogą różnić się gramaturą. Jedna może mieć 100 g, a inna tylko 60 g, choć cena jest podobna.

Nawet gorzka czekolada nie zawsze jest dobra. Warto sprawdzić, czy nie ma w niej tłuszczu roślinnego zamiast masła kakaowego i czy nie zawiera zbędnych dodatków. Im krótszy i bardziej „czekoladowy” skład, tym lepiej. Szukaj produktów z wysoką zawartością kakao (np. powyżej 70%) i bez oleju palmowego. Sprawdź, jaką gorzką czekoladę poleca doktor dietetyki.

