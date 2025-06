Tanie masło i więcej hitów z nowej gazetki Lidla. Zobacz, kiedy pójść na zakupy i zaoszczędzić

Masło to produkt, który w ostatnich miesiącach znacząco podrożał, co odczuwają niemal wszyscy konsumenci. Mimo wzrostu cen, wciąż pozostaje jednym z najczęściej wykorzystywanych składników w kuchni – używamy go do smażenia, pieczenia czy smarowania pieczywa. Ze względu na jego powszechne zastosowanie, zużywamy go naprawdę sporo, dlatego warto śledzić promocje i okazje cenowe. Robiąc zapasy takiego taniego masła, można realnie odciążyć domowy budżet.

Tanie masło w Lidlu

W Lidlu można znacznie taniej kupić masło ekstra 82 % marki „Łowickie”. Przy zakupie trzech sztuk będzie ono tańsze o 36 procent. Oznacza to, że za jedną sztukę tego produktu trzeba będzie zapłacić jedynie 4 zł 75 gr. Cena poza promocją to 7 zł 49 gr, a więc można naprawdę sporo zaoszczędzić. Trzeba pamiętać jednak o tym, że taka cena obowiązuje tylko przy zakupie trzech kostek masła. Jeżeli kupimy mniej – będziemy musieli zapłacić więcej za ten produkt. Limit to trzy opakowania na kupon. Szczegóły są dostępne w aplikacji Lidl Plus. Promocja trwa od piątku do soboty (20-21 czerwca), a więc nie można zwlekać z zakupami.

Co jeszcze można taniej kupić w Lidlu?

To jednak nie koniec produktów, które można „upolować” w tym popularnym supermarkecie. W tym samym terminie, co promocja na masło obowiązuje także promocja na świeże jajka ściółkowe (wielkość M lub L, klasa A, 10 sztuk). Przy zakupie dwóch opakowań naliczana jest zniżka o 36 procent. Limit to 8 opakowań na ofertę.

Przeceniony jest również pstrąg tęczowy patroszony (1 kilogram). Zamiast 36 zł 60 gr trzeba będzie za niego zapłacić jedynie 24 zł 90 gr. Jest to produkt z „targu rybnego Lidla”. Limit to dwa kilogramy na ofertę. Znacznie taniej dostaniesz też filet z piersi indyka XXL. Jest on przeceniony aż o 40 procent. Kupisz go za jedyne 17 zł 99 gr (cena regularna to 29 zł 99 gr). Limit to trzy kilogramy na kupon. Ryby i mięso świetnie nadają się do mrożenia, dlatego można je bez obaw kupować na zapas podczas promocji. Przechowywane w odpowiednich warunkach zachowują świeżość i wartości odżywcze.

