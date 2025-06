Szaleństwo w Biedronce. Mleko i jajka kupisz o połowę taniej, a dobre mięso „za bezcen”

Ceny produktów spożywczych w ostatnich latach znacząco wzrosły, co sprawia, że codzienne zakupy stają się coraz bardziej kosztowne. W obliczu tej sytuacji warto zwrócić uwagę na promocje w supermarketach, które pozwalają na zaoszczędzenie sporej kwoty. Szczególnie opłacalne jest kupowanie produktów, które zużywamy w dużych ilościach, takich jak makaron, ryż, ale też mleko czy jajka, gdyż dzięki obniżonym cenom możemy znacznie zmniejszyć nasze wydatki na żywność. Warto także planować zakupy z wyprzedzeniem, aby skorzystać z ofert, które pozwalają na długoterminowe oszczędności – dobrze jest wtedy przeglądać gazetki supermarketów z różnymi promocjami.

Tanie jajka i mleko w Biedronce

W Biedronce za znacznie niższą cenę można kupić mleko i jajka, czyli produkty, z których korzysta niemal każdy z nas. Od środy do soboty (18-21 czerwca) wszystkie jaja z chowu ściółkowego „Moja kurka” będzie będzie można kupić w obniżonej cenie – drugi produkt będzie przeceniony aż o 50 procent (warunkiem jest jednak zakup dwóch produktów). Wszystkie jajka (opakowania) można ze sobą dowolnie mieszać.

W atrakcyjnej cenie można nabyć też mleko UHT 3,2 % marki „Łowickie” i „Mlekovita Łączka” w ramach promocji „3 plus 3 gratis”. Oznacza to, że kupując trzy kartony mleka – kolejne trzy dostaniemy całkowicie za darmo. Cena za jedno opakowanie przy zakupie sześciu opakowań w takiej sytuacji wyniesie jedynie 1 zł 89 gr (cena regularna to 3 zł 79 gr). Limit dzienny to 12 opakowań na kartę Moja Biedronka. Pamiętaj, że mleko UHT to produkt o długim okresie przydatności do spożycia, dzięki procesowi ultrawysokotemperaturowej obróbki, który pozwala na jego długotrwałe przechowywanie. Jest to idealne rozwiązanie, gdy chcemy mieć zapas mleka w domu, nie martwiąc się o jego szybkie zepsucie.

Co jeszcze można taniej kupić w Biedronce?

To jednak nie koniec promocji, z których warto skorzystać. Biedronka ma bowiem dużo więcej ciekawych ofert promocyjnych, między innymi na mięso. Kiełbasa śląska z szynki „Kraina Wędlin Select” do soboty (21 czerwca) również będzie sprzedawana w bardzo atrakcyjnej cenie. Za jedno opakowanie trzeba będzie zapłacić tylko 9 zł 99 gr. Warunkiem jest jednak zakup dwóch opakowań tego produktu – wtedy cena będzie niższa o 62 procent. Limit dzienny to cztery opakowania na kartę Moja Biedronka. Z kolei na zestaw grillowy wieprzowy w marynacie „Czas na grill” obowiązuje promocja „1 plus 1 gratis”, czyli przy zakupie jednego opakowania drugie dostajemy całkowicie za darmo. Limit dzienny to dwa opakowania na kartę Moja Biedronka.

Taniej można kupić też łososia, a więc znajdzie się też coś dla miłośników ryb. Filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna marki „Marinero” będzie przeceniona o 28 procent, czyli po obniżce cena tego produktu będzie wynosić jedynie 4 zł 99 gr zamiast 6 zł 99 gr. Limit dzienny to trzy kilogramy na kartę Moja Biedronka.

