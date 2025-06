Leć po tanie masło do Stokrotki. Cena jak marzenie, ale są warunki

Najnowsza obniżka cen masła w Stokrotce z pewnością przyciągnie tłumy klientów. Trudno się temu dziwić, zwłaszcza że zakup smarowidła wiąże się zwykle z dość dużym wydatkiem i potrafi mocno nadwyrężyć domowy budżet. Dlatego każda promocja na wskazany produkt jest na wagę złota, a ta przygotowana przez znaną sieć prezentuje się naprawdę atrakcyjnie. Jednak nie każdy będzie mógł z niej skorzystać. Oferta ma bowiem pewne ograniczenia. Sprawdź, czy jesteś w gronie szczęśliwców, którym uda się sporo zaoszczędzić.

Jak kupić taniej dobre masło w Stokrotce?

Promocja na masło dotyczy produktu marki Farm Milk. Teraz można je kupić za 4 złote i 99 groszy, podczas gdy regularna cena to niespełna osiem złotych. Ta oferta jest jednak skierowana wyłącznie do członków programu lojalnościowego Nasza Stokrotka, czyli klientów, którzy mają zainstalowaną w telefonie dedykowaną aplikację. Na szczęście nietrudno ją zdobyć. Wystarczy pobrać oprogramowanie ze sklepu internetowego i zainstalować na swoim urządzeniu.

Posiadanie aplikacji to jednak niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić, by skorzystać z oferty. Obniżka zostanie bowiem naliczona przy zakupie określonej liczby kostek masła. Musisz włożyć do koszyka trzy opakowania smarowidła (600 gramów), jeśli chcesz zaoszczędzić. Pamiętaj o jeszcze jednej kwestii – ta promocja trwa przez ściśle określony czas. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 16 czerwca 2025 roku. Masz więc tylko jeden dzień na uzupełnienie domowych zapasów. Nie zapominaj też o limitach. Możesz nabyć nie więcej niż 3 sztuki produktu na jedną aplikację.

Jak zrobić masło smakowe?

Masło to niezwykle „wdzięczny” produkt, któremu bardzo łatwo można nadać pożądany smak i aromat. Najpierw trzeba wyjąć je z lodówki. Musi być miękkie, zanim zaczniesz z nim pracować. Gdy nabierze odpowiedniej konsystencji, po prostu wymieszaj je z ulubionymi składnikami, na przykład posiekaną natką pietruszki, koperkiem, czosnkiem, kurkumą, ziołami prowansalskimi etc. Rozwiązań jest mnóstwo. Kiedy połączysz już ze sobą wszystkie wybrane produkty, przełóż masło na folię spożywczą lub papier do pieczenia. Uformuj z niego wałek i włóż z powrotem do lodówki. Dzięki temu stwardnieje, a poszczególne smaki i zapachy lepiej się „przegryzą”.

