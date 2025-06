Prof. Stachowska: to najzdrowszy napój na świecie. Poprawia pracę mózgu, działa anydepresyjnie

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zwraca uwagę na to, co pije, wybierając napoje, które nie tylko gaszą pragnienie, ale także wspomagają zdrowie. Naturalne napoje, takie jak różnorodne herbaty, naturalne soki czy napary ziołowe, oferują bogactwo witamin, minerałów i antyoksydantów, które korzystnie wpływają na nasz organizm. Wiele z nich posiada właściwości, które wspierają układ odpornościowy, poprawiają trawienie, a także pomagają w walce ze stresem czy zmęczeniem. Jednym z najbardziej docenianych napojów zdrowotnych jest zielona herbata, która od wieków cieszy się popularnością dzięki swoim licznym korzyściom zdrowotnym.

Prozdrowotne właściwości zielonej herbaty

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, specjalistka w dziedzinie odżywiania w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie wyjaśniła, że zielona herbata jaśminowa ma działanie prozdrowotne i bardzo pozytywnie wpływa na całe nasze ciało.

Ale co najważniejsze – prawdopodobnie jest jednym z tych najcenniejszych napojów, który poprawia pracę mózgu i może mieć działanie antydepresyjne – powiedziała.

Ekspertka opowiedziała również o świetnych wynikach badań prowadzonych co prawda w grupie eksperymentalnej, bo na szczurach, ale to właśnie te badania pozwoliły przekonać się, że zielona herbata jaśminowa z dodatkiem jaśminu sambac podawana szczurom przez parę tygodni spowodowała zmniejszenie zachowań depresyjnych.

A z drugiej strony, kiedy poddano te zwierzęta bardzo gruntownym badaniom, okazało się, że to działanie jest absolutnie niesamowite, dlatego, że zielona herbata zmniejszała i to w sposób bardzo istotny poziom zapalenia, poprawiała także funkcjonowanie i strukturę różnych części mózgu – powiedziała.

Ekspertka dodała, że co najważniejsze – taka herbata przebudowywała mikrobiotę jelitową. Okazało się, że po tych paru tygodniach w jelitach gryzoni dominowały bakterie, które mają działanie bardzo pozytywne i są to bakterie, które są sprzężone pozytywnie z funkcjonowaniem osi mózgowo-jelitowej, a jak tłumaczy ekspertka – zmniejszyła się zawartość tych, które są dla naszego organizmu „kłopotliwe”.

Nic tylko sięgać po zieloną herbatę, bo Chińczycy wiedzieli już o tym wiele tysięcy lat temu, że to jest najzdrowszy napój, jaki w ogóle jest na świecie – podsumowała specjalistka.

Jakie jeszcze właściwości ma zielona herbata?

Zielona herbata jest jednym z najbardziej cenionych napojów na świecie ze względu na swoje liczne właściwości zdrowotne. Zawiera silne przeciwutleniacze, takie jak polifenole, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami i mogą spowalniać procesy starzenia się. Regularne picie zielonej herbaty wspomaga metabolizm, przyspieszając spalanie tłuszczu, co z kolei pozytywnie wpływa na kontrolowanie naszej wagi. Dodatkowo, zielona herbata wspiera układ sercowo-naczyniowy, obniżając ryzyko wystąpienia chorób serca i udarów. Jest także bogata w witaminy (na przykład witaminę C) oraz minerały, które wzmacniają odporność. Dzięki zawartości kofeiny, ale w mniejszych ilościach niż kawa, działa pobudzająco, poprawiając koncentrację i nastrój. Co więcej, regularne picie zielonej herbaty może mieć pozytywny wpływ na zdrowie skóry. Zobacz, o jakiej porze pić zieloną herbatę.

