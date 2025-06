Nie uwierzysz, co dodaje do rosołu Ewa Wachowicz. Efekt? Petarda! Te 3 składniki zmieniają wszystko

Rosół to kulinarny klasyk, którego prawdopodobnie nic nie przebije. Lubią go i młodsi i starsi. Jednak nawet największy przysmak może się kiedyś znudzić. Na szczęście istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy raz na jakiś czas zerwać z przyjętą tradycją i przygotować zupę inaczej niż zwykle. Jeśli nie masz pomysłu. jak urozmaicić zupę, nie martw się. Mamy dla ciebie świetną propozycję – skorzystaj z przepisu Ewy Wachowicz. Znana restauratorka dobrze wie, jak przełamać utarte schematy. Efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania i podbija kubki smakowe największych smakoszy. Zobacz, co dodać do rosołu, by nadać mu zupełnie nowy smak.

Nietypowy rosół Ewy Wachowicz

Przepis na rosół Ewy Wachowicz łączy w sobie elementy kuchni polskiej i azjatyckiej. Znana restauratorka dorzuca do niego kilka dość nietypowych składników – pomidora, grzyby oraz sos sojowy. To niecodzienne „trio” sprawia, że zupa staje się wyjątkowo smaczna, bardziej intensywna i aromatyczna. Przywołane produkty działają niczym wzmacniacze smaku. Nadają rosołowi lekkiej kwasowości i słodyczy. Można w nim również wyczuć nutę umami. Wszystko za sprawą sosu sojowego, który zawiera naturalny glutaminian sodu. Jego zastosowanie ma jeszcze jedną istotną zaletę – pozwala znacznie ograniczyć ilość soli w danym daniu, a nierzadko zupełnie ją wyeliminować.

Przepis: Rosół Ewy Wachowicz To świetna propozycja na obiad dla całej rodziny. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Azjatycka Czas przygotowania 3 godz. 1 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 361 w każdej porcji Składniki 500 g szpondra wołowego

2 nóżki kurczaka

2 skrzydełka kurczaka

2 marchewki

2 pietruszki

pół selera

biała część jednego pora

cebula

liść laurowy

5 ziarenek ziela angielskiego

2 ząbki czosnku

2 kapelusze suszonych podgrzybków

5 łyżek sosu sojowego

pęczek lubczyku

pomidor Dodatkowo: zimna woda Sposób przygotowania Szykowanie składnikówObierz warzywa. Usuń łupiny z cebuli. Opal cebulę. Gotowanie rosołuMięso włóż do garnka i zalej zimną wodą. Zagotuj je pod przykryciem na dużym „ogniu”. Zbierz szumowiny i dolej do garnka trochę zimnej wody. Wrzuć obrane warzywa i opaloną cebulę. Dodaj liść laurowy, ziele angielskie, czosnek oraz suszone grzyby. Gotuj dalej na małym gazie – pod przykryciem przez 2 godziny. Po tym czasie wlej sos sojowy, dorzuć lubczyk i pomidor. Przykryj garnek i gotuj jeszcze przez pół godziny. Podawanie rosołuPodaj zupę z ulubionymi dodatkami.

Z czym podawać rosół Ewy Wachowicz?

Rosół w wydaniu Ewy Wachowicz doskonale komponuje się z wieloma różnymi dodatkami. Można go podawać z klasycznym makaronem typu krajanka. To wersja idealna dla zwolenników tradycji. Miłośnikom przełamywania kulinarnych schematów polecamy mniej typowe produkty, na przykład kluski z kaszy manny, ziemniaki lub tortellini (włoskie pierożki z nadzieniem). Jeśli chcesz nadać zupie jeszcze bardziej orientalny charakter, zaserwuj ją z cząstką cytryny, drobno posiekaną kolendrę, odrobiną chili i azjatyckim makaronem.

Czytaj też:

Te lody z Biedronki to hit… ale tylko z wyglądu. Smak załamuje nawet fanów słodyczyCzytaj też:

Okrasa robi pomidorową inaczej niż wszyscy. Sprawdź, co ją wyróżnia, bo smakuje obłędnie