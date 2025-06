Pijesz kawę codziennie? Tyle kalorii naprawdę ma twój ulubiony napój. Bosacka ujawnia liczby

Wielu Polaków nie wyobraża sobie dnia bez kawy. Każdy z nich robi ją jednak nieco inaczej. Sposób przygotowania wpływa na kaloryczność napoju. To oczywiste, ale na co dzień mało kto się nad tym zastanawia. A szkoda, bo niektóre dodatki sprawiają, że „mała czarna” staje się niczym fast food. Przypomniała o tym Katarzyna Bosacka w jednym z najnowszych materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych. Porównała w nim kaloryczność różnych rodzajów kawy. Sprawdź, ile kalorii ma napój, który pijesz.

Kaloryczność kawy „pod lupą” Bosackiej

Najmniej kalorii ma klasyczne espresso bez żadnych dodatków. Filiżanka tego napoju dostarcza 4 kcal. Podobnie jak porcja „czystego” americano, czyli espresso z podwójną ilością wrzątku. Wystarczy jednak dolać do kawy mleka, by znacznie podnieść jej kaloryczność. Cappuccino – które stanowi połączenie espresso, mleka i mlecznej pianki – dostarcza już około 70 kalorii. Z kolei latte z cukrem ma zawiera już nawet 120 kcal. Niechlubnym rekordzistą w omawianej kategorii jest kawa z mlekiem, cukrem, syropami smakowymi, bitą śmietaną i lodami. Taki przysmak może mieć nawet 600 kalorii – tyle samo, co niejeden fast food. Bliżej mu do deseru niż kawy.

Nie jest żadnym odkryciem fakt, że „mała czarna” wzbogacona o różne ulepszacze i wzmacniacze smaku zawiera znacznie więcej kalorii niż „czyste” espresso. Mało kto, zastanawia się jednak nad tym, ile można ich sobie dostarczyć razem z ulubionym napojem. Zestawienie przygotowane przez Katarzynę Bosacką pozwala to sobie lepiej uświadomić. Dowodzą tego niektóre z komentarzy pozostawionych pod opublikowanym przez dziennikarkę postem, na przykład „O matko, ale dosadne! Krótko a treściwie!”

Jakich kaw lepiej unikać?

Eksperci przestrzegają przed zakupem gotowych kaw typu 3 w 1, które wystarczy jedynie wsypać do kubka i zalać gorącą wodę. Tego typu mieszanki mają zwykle w swoim składzie bardzo duże ilości cukru, a jak wiadomo jego nadmiar w diecie nie służy ani utrzymaniu szczupłej sylwetki, ani zdrowiu. Co więcej, zwiększa ryzyko wystąpienia wielu różnych chorób, takich jak choćby miażdżyca, cukrzyca typu drugiego, zawał serca, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze czy otyłość.

