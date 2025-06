Ceny dobrego masła spadają w Biedronce jak lawina. Za kostkę zapłacisz mniej niż 5 zł

Najnowsza promocja Biedronki na masło „bije na głowę” inne tego typu akcje organizowane przez konkurencyjne sieci handlowe. Obniżka cen smarowidła jest bowiem teraz znacznie większa niż zwykle, co oznacza naprawdę spore oszczędności w domowym budżecie. Poza tym możesz zrobić całkiem duży zapas ulubionego tłuszczu, choć oferta rabatowa trwa przez bardzo krótki czas. Sprawdź, kiedy zrobić zakupy i jakie warunki spełnić, by odciążyć swoje finanse.

Dobre masło „za grosze” w Biedronce – warunki oferty

Biedronka przeceniła Masło Polskie marki Mlekovita. Jeśli włożysz do koszyka sześć kostek tego smarowidła, przy kasie zapłacisz tylko za trzy z nich. W tej sytuacji koszt jednego produktu „spadnie” do 4 złotych i 75 groszy. Obniżka jest naprawdę spora. Wynosi ponad 25 złotych. Nie wszyscy mogą jednak na nią liczyć. Promocyjna oferta jest bowiem skierowana wyłącznie do klientów, którzy należą do programu lojalnościowego Moja Biedronka. Innymi słowy, skorzystają z niej tylko ci, którzy posiadają specjalną kartę lub aplikację na telefonie komórkowym. Na szczęście ich zdobycie jest bardzo proste i nie wymaga uiszczania żadnych dodatkowych opłat. Wystarczy ściągnąć oprogramowanie ze sklepu internetowego albo odebrać dedykowaną kartę przy kasie w dowolnym sklepie sieci.

Pamiętaj, że akcja promocyjna trwa przez bardzo krótki czas. Zaczyna się i kończy we wtorek, 17 czerwca 2025 roku. Jeśli zrobisz zakupy innego dnia, rabat nie będzie obowiązywać. Za każdą kostkę masła zapłacisz regularny koszt, czyli 9 złotych i 49 groszy. Nie zapomnij też o nałożonym na klientów limicie. Nie możesz kupić więcej niż 6 opakowań tłuszczu na jedną kartę lub aplikację.

Co zrobić z zapasami masła?

W ramach akcji promocyjnej zorganizowanej przez Biedronkę możesz zdobyć ponad kilogram dobrego masła. Możesz je wykorzystać nie tylko do smarowania pieczywa, ale też gotowania, pieczenia, smażenia czy przyrządzania sosów. Jeśli wiesz, że nie zużyjesz wszystkich zakupionych produktów w krótkim czasie, podziel je na mniejsze porcje i włóż do zamrażarki. Dzięki temu wydłużysz ich trwałość. Zachowają świeżość nawet przez sześć miesięcy.

