Jabłko i muffin mają tyle samo cukru, a tylko jedno pomaga schudnąć. Dietetyk ujawnia dlaczego

Większość z nas wie, że jabłko jest mniej tuczące i zdrowsze od muffina, choć oba mogą zawierać podobną ilość cukru. Niewiele osób jednak zastanawia się, dlaczego tak jest. Tę kwestię „wziął pod lupę” popularny dietetyk. Wyjaśnił również, z jakich innych powodów warto sięgać po jabłka oraz co się zmieni, gdy włączymy je do swojej diety.

Dlaczego jabłko jest zdrowsze od muffina?

Dr Damian Parol, dietetyk w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie wyjaśnił, że przedstawione przez niego jabłko i muffin mają tyle samo cukru w swoim składzie – 28 gramów. Wiele osób z pewnością zada sobie pytanie – dlaczego więc jabłko jest zdrowe i dobrze działa, gdy chcemy schudnąć, a wspomniane ciastko jest uznawane za niezdrowe i tuczące.

Widziałem argument, że w przypadku muffina cukier gwałtownie skoczy nam do góry, a potem opadnie, co sprawi, że będziemy senni i głodni. Natomiast w przypadku jabłka glikemia będzie stabilna ze względu na błonnik pokarmowy – zaczął specjalista.

Ekspert dodał jednak, że teoretycznie jest to prawdą, jednak on sam uważa, że w praktyce ma to małe znaczenie i w rzeczywistości, jeśli skupimy się na cukrze, to tracimy z oczu „wielkiego, tłustego słonia, który cały czas jest z nami pośrodku pokoju”. Specjalista użył tego jako metafory kalorii.

Taki muffin ma 370 kcal, natomiast jabłko 130 kcal. To jest prawie trzy razy mniej przy takim samym, jeśli nawet nie większym wpływie na sytość jabłka – wyjaśnił.

Zauważył też, że do tego jabłko ma prozdrowotne związki, takie jak witaminy, błonnik, kwercetyna, które korzystnie wpływają na nasz organizm.

Wykazano na przykład, że włączenie do diety jabłek zmniejsza spożycie kalorii oraz obniża stężenie cholesterolu LDL, czyli tego złego. W przeciwieństwie do muffina, który nie zawiera żadnych istotnych prozdrowotnych związków. A do tego zawiera niezdrowe tłuszcze oraz pewną ilość soli.

Podsumował on, że właśnie dlatego jabłko jest zdrowsze niż muffin, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że w zbilansowanej diecie jest miejsce dla obu tych produktów.

Dlaczego jeszcze warto jeść jabłka?

Jabłka to jeden z najzdrowszych i najbardziej dostępnych owoców, które warto włączyć do codziennej diety. Są niskokaloryczne, a jednocześnie bogate w błonnik pokarmowy, który wspomaga trawienie i pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Zawierają też witaminę C oraz przeciwutleniacze, które wspierają odporność i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Dzięki naturalnej słodyczy mogą z powodzeniem zastąpić mniej zdrowe przekąski. Świetnie nadają się do jedzenia na surowo, w sałatkach czy deserach, ale doskonale smakują też upieczone z dodatkiem cynamonu.

Jakie słodycze wybierać na diecie?

Na diecie odchudzającej wcale nie trzeba całkowicie rezygnować ze słodyczy – ważne jest, by wybierać je mądrze. Lepszym wyborem będą produkty z prostym składem, bez dodatku syropu glukozowo-fruktozowego czy utwardzonych tłuszczów roślinnych. Warto sięgać po słodycze o obniżonej zawartości cukru, na przykład gorzką czekoladę (z dużą zawartością kakao), domowe wypieki słodzone daktylami lub bananem, a także desery na bazie jogurtu naturalnego z owocami. Dobrym rozwiązaniem są również batoniki proteinowe, które dostarczają białka i sycą bardziej niż klasyczne słodycze.

Czytaj też:

Ciągle masz ochotę na coś słodkiego? Ten naturalny suplement będzie rozwiązaniemCzytaj też:

Nie mogli uwierzyć, że to kalafior. Ta szybka przekąska wygrywa nawet z frytkami