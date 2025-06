Myślisz, że grahamka w Lidlu jest najzdrowsza? Dietetyk zdradza, którą bułkę naprawdę warto kupić

Polacy chętnie sięgają po bułki. Trudno się temu dziwić, bo smakują wybornie, zwłaszcza gdy są świeże i chrupiące. Ważne jednak, by były nie tylko pyszne, ale i zdrowe. Z tym niestety bywa różnie. Oferta sklepów i supermarketów obfituje w rozmaite rodzaje pieczywa. Jak spośród tylu różnych produktów wybrać te najlepsze? Z pomocą przychodzi dietetyk Jakub Woźniak. Ekspert wskazał najlepszą bułkę w Lidlu. Jego faworyt może być zaskoczeniem dla wielu osób.

Jaka jest najlepsza bułka w Lidlu?

Zdaniem eksperta najkorzystniejszym wyborem jest bułka z fermentowanymi kiełkami żyta. Stanowią one 14 procent całego składu, więc całkiem sporo. W produkcie znajdziemy też mąkę pszenną, mąkę żytnią, drożdże, sól i kwas askorbinowy. Co ciekawe, jest to pieczywo dość ciemne.

W składzie nie widać nic, co by wskazywało na to, że to pieczywo jest barwione. I z uwagi na ten dodatek kiełkujących ziaren żyta [...] skłaniałbym się, że będzie to bardzo dobry wybór, polecany wybór– podkreśla Jakub Woźniak

Obecność kiełków żyta i mąki żytniej w składzie bułki może świadczyć o tym, że dostarcza ona sporej dawki błonnika, który wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu trawiennego. Usprawnia ruchy jelit, dzięki czemu przyspiesza przemianę materii. Przedłuża też uczucie sytości po posiłku, co ma kluczowe znaczenie w procesie odchudzania. Poza tym reguluje rytm wypróżnień i zapobiega zaparciom. Niestety nie można jednoznacznie wskazać, jakimi wartościami odżywczymi może pochwalić się analizowana bułka. Lidl nie udostępnia bowiem tego typu informacji ani w sklepach stacjonarnych ani na swoich stronach internetowych. Nie zmienia to jednak faktu, że warto włożyć do koszyka opisane pieczywo.

Dlaczego grahamka z Lidla to niezbyt dobry wybór?

Grahamka jest uznawana za jeden z najzdrowszych rodzajów pieczywa. Jednak ta dostępna w Lidlu nie będzie najlepszym wyborem. Przede wszystkim z uwagi na skład. Ta bułka – jak zauważa dietetyk – zawiera bowiem tylko 36 procent mąki graham. Dlatego też nie warto jadać jej zbyt często.

