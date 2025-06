Pokochasz ten napój. Doskonale gasi pragnienie, a jeden składnik dodaje mu charakteru

Gdy na dworze zaczynają panować upały, nasza potrzeba orzeźwienia staje się priorytetem. W takich chwilach szukamy napoju, który ugasi pragnienie, a jednocześnie będzie smaczny i zdrowy. Na szczęście, nie musimy sięgać po sklepową ofertę pełną sztucznych dodatków i konserwantów. Wystarczy kilka prostych składników, by przygotować pyszne, naturalne napoje w domu – od orzeźwiających lemoniad po różnego rodzaju koktajle owocowe czy smoothie.

Domowy napój truskawkowy – prosty przepis

Świetnym napojem na upalne dni będzie orzeźwiający napój truskawkowy. Zrobisz go bez trudu dosłownie w kilka minut. Dodanie do niego odrobiny świeżego rozmarynu to zaskakująca, ale niezwykle smaczna propozycja. Rozmaryn wprowadza subtelną nutę ziołową, która doskonale kontrastuje z owocową słodyczą i nadaje całości głębi.

Przepis: Napój truskawkowy z rozmarynem Ten napój zasmakuje każdemu, będzie też miłym urozmaiceniem od klasycznych napojów. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 123 Składniki 150 g truskawek (mrożonych lub świeżych)

500 ml wody gazowanej lub zwykłej

2 łyżki syropu klonowego lub miodu (opcjonalnie)

kilka gałązek świeżego rozmarynu

sok z połowy cytryny

kostki lodu Sposób przygotowania Mieszanie składnikówNajpierw umieść w dzbanku pokrojone truskawki, a następnie dodaj sok z cytryny i syrop klonowy lub miód – wtedy całość będzie mieć słodszy smak. Następnie dodaj kilka gałązek świeżego rozmarynu, lekko rozgniatając je w dłoniach, aby uwolniły aromat. Całość zalej wodą i wymieszaj. Dodaj także kostki lodu.

Inne pomysły na orzeźwiające napoje

Jeśli szukasz prostych, ale cudownie orzeźwiających napojów to możliwości jest naprawdę wiele, a wszystko, czego potrzebujesz, to kilka składników i odrobina kreatywności. Na przykład, klasyczna woda z limonką i świeżą miętą to świetny sposób na ochłodzenie się w upalne dni. Dodatek mięty nadaje jej świeżości, a limonka – przyjemnej kwaskowatości, co sprawia, że napój jest niezwykle orzeźwiający.

Innym pomysłem jest koktajl ogórkowy. Zblenduj kawałek ogórka z wodą, sokiem cytrynowym i odrobiną miodu, a otrzymasz napój, który jest nie tylko chłodzący, ale i delikatnie słodki. Możesz dodać kilka kostek lodu, by jeszcze bardziej podkręcić efekt orzeźwienia. Jeśli lubisz herbatę, przygotuj mrożoną herbatę z sezonowymi owocami, jak truskawki czy borówki. Po schłodzeniu w lodówce nabierze ona naturalnej owocowej słodyczy. Koniecznie sprawdź też, jak zrobić ziołową lemoniadę. Możesz przygotować też lemoniadę arbuzową, która zasmakuje każdemu.

Jakich napojów unikać w upały?

Podczas upałów warto unikać napojów, które mogą dodatkowo odwodnić organizm, takich jak alkohol czy napoje bogate w kofeinę, jak kawa czy napoje energetyczne. Choć początkowo mogą dawać uczucie pobudzenia, w dłuższej perspektywie prowadzą do odwodnienia, które jest niezwykle niebezpieczne podczas upalnych dni. Z kolei napoje gazowane, zwłaszcza te słodzone, mogą powodować uczucie ciężkości i niepotrzebnie podnosić poziom cukru we krwi, co w upale też nie jest korzystne. Warto także ograniczyć spożycie napojów bardzo słodkich, które nie tylko nie nawadniają, ale mogą również zwiększać uczucie pragnienia. Dobrze jest postawić na napoje naturalne, najlepiej herbaty ziołowe czy świeżo wyciskane soki. Zobacz też, czy woda jest najlepsza na upały – eksperci nie mają wątpliwości.

Czytaj też:

Dietetyk zdradza pomysł na „awaryjny” obiad z Biedronki. Będzie zdrowy i zrobisz go w 5 minutCzytaj też:

Z trzech składników zrobisz fit sernik bez pieczenia. Pięć minut pracy, a efekt zachwyca