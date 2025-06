Ten chłodnik z przepisu Roberta Makłowicza to mistrzostwo. Moja rodzina nie chce już jeść innego

Kiedy na dworze panują wysokie temperatury, nasze ciało nie domaga się już ciężkich, sycących posiłków. W takich chwilach naturalnie spada nasz apetyt, a ochota na jedzenie jest zaspokajana przez coś lekkiego i orzeźwiającego. Idealnym wyborem w gorące dni staje się chłodnik – chłodna, pełna smaków zupa, która nie tylko skutecznie ugasi pragnienie, ale także zaspokoi głód w sposób przyjemny i orzeźwiający. Taki posiłek dostarcza energii, a zarazem nie obciąża organizmu. To z kolei sprawia, że każdy z przyjemnością sięgnie po miseczkę tego letniego dania.

Chłodnik z przepisu Roberta Makłowicza

Choć zazwyczaj robimy chłodnik z botwinki, to warto nieco poeksperymentować, korzystając z przepisu Roberta Makłowicza na chłodnik z migdałów – ajo blanco. Migdały do tej letniej zupy najlepiej przygotować samodzielnie (zblanszować). Wtedy aromat dania będzie znacznie lepszy niż w przypadku użycia „gotowych” migdałów w płatkach.

Przepis: Chłodnik z midałów Ten chłodnik jest doskonały w smaku, koniecznie spróbuj go przygotować. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 631 w każdej porcji Składniki 200 g czerstwego pszennego pieczywa bez skórki

100 g migdałów w łupinach

3 ząbki czosnku

150 ml oliwy z pierwszego tołczenia

5 łyżek białego octu winnego

1 l źródlanej wody

200 g zielonych winogron

sól Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówNajpierw należy sparzyć migdały wrzątkiem, a następnie obrać z łupinek. Pieczywo trzeba zalać wodą, namoczyć i odcisnąć. Miksowanie produktówMigdały i pieczywo przełóżcie do blendera, dodajcie obrany czosnek i zmiksujcie na gładką masę. Dolejcie także nieco wody. Wlejcie ocet, dodajcie dól i zmniejszcie obroty miksera. Miksując, dolewajcie oliwę. Róbcie to do momentu, aż wszystkie składniki się połączą. Całość rozcieńczcie wodą. Podawajcie dobrze schłodzone z połówkami winogron (obranymi ze skórki i wypestkowanymi wcześniej).

Dlaczego warto jeść chłodniki?

Wiosna i lato to czas, kiedy na straganach pojawiają się sezonowe owoce i warzywa, pełne intensywnego smaku i kuszące niską ceną. Warto więc to wykorzystać do przygotowania pysznego obiadu. Chłodnik to świetny wybór na upalne dni – nie tylko orzeźwiają, ale także pomagają w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawodnienia. Takie zupy gaszą pragnienie i dostarczają niezbędnych witamin, dzięki świeżym warzywom i aromatycznym ziołom. Co ważne, chłodniki są nie tylko smaczne, ale i bardzo proste do przygotowania. Można je zrobić na bazie jogurtu naturalnego, kefiru czy maślanki – produktów bogatych w zdrowe białko. To także doskonała opcja dla osób szukających niskokalorycznych dań, które jednocześnie dostarczą energii i wielu wartości odżywczych.

Jak jeszcze można przygotować chłodnik?

Chłodnik to jedno z tych dań, które można przygotować na wiele różnych sposobów, zależnie tego, co lubimy i dostępnych składników. Podstawą tradycyjnego chłodnika jest zazwyczaj kefir lub maślanka, ale można eksperymentować z różnymi rodzajami mleka roślinnego, jak na przykład migdałowe czy sojowe. Wersje chłodnika różnią się także dodatkami – jako warzywa świetnie sprawdzą się między innymi pomidory, buraczki, cukinia, kalarepa, ogórki czy rzodkiewka. Można zrobić też chłodnik z owoców, na przykład malin, porzeczek, truskawek czy arbuza. Koniecznie spróbuj też zrobić chłodnik Anny Lewandowskiej lub bułgarski chłodnik.

Jako urozmaicenie, można dodać różnorodne dodatki, takie jak jajka, groszek ptysiowy, chrupiące grzanki, pestki dyni, a także bardziej wykwintne składniki, jak gotowane krewetki, wędzony łosoś czy sery – na przykład gorgonzola lub feta.

Czytaj też:

Ten deser na Boże Ciało chwalą wszyscy. Zrobisz go w 10 minut, ale jeden szczegół może cię zaskoczyćCzytaj też:

Dietetyk zdradza pomysł na „awaryjny” obiad z Biedronki. Będzie zdrowy i zrobisz go w 5 minut