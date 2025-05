Ten kefir z Biedronki podbija serca dietetyków i ekspertów. Masz go w lodówce?

Kefir to fermentowany napój mleczny o wielu cennych właściwościach. Jego regularne spożywanie przynosi organizmowi mnóstwo rozmaitych korzyści. Już jedna szklanka dziennie wystarczy, by odczuć pierwsze pozytywne efekty. Trzeba jednak mądrze wybrać produkt, który włączymy do diety. Jak jednak spośród tylu różnych propozycji dostępnych w sklepach wybrać tę najlepszą? Z pomocą przychodzi dietetyczka Joanna Kryształ. Ekspertka w jednym z materiałów opublikowanych w sieci wskazała kefiry, które jej zdaniem każdy powinien znać. Sprawdź, co dokładnie poleca i dlaczego.

Jakie kefiry są najlepsze zdaniem dietetyczki?

Zdaniem Joanny Kryształ doskonałym wyborem będzie kefir proteinowy marki Go Active, dostępny między innymi w Biedronce. Ma prosty, krótki skład, bez zbędnych dodatków i ulepszaczy smaku. Zawiera 30 gramów białka w jednej butelce (420 ml), czyli ponad dwa razy więcej niż klasyczny wariant napoju. W jego składzie znajdziemy stosunkowo niewiele tłuszczu (1,4 g w 100 gramach).

Czemu taki kefir proteinowy to jeszcze lepsza opcja? Bo znacznie wyższa zawartość białka przekłada się na większą sytość. I jako dodatek do np. owsianki, koktajli [...] będzie idealnym sposobem na sycący posiłek. Choć pamiętaj, że klasyczny kefir też jest super! – zauważa specjalistka.

Joanna Kryształ poleca też proteinowy kefir smakowy Go Active, który niedawno pojawił się w ofercie Biedronki. Doskonale sprawdzi się jako szybkie źródło białka. Jedna butelka o pojemności 250 mililitrów dostarcza 15 gramów tego składnika i 166 kalorii. Słodycz zapewnia mu ksylitol. Jest dostępny w dwóch wariantach – mango-marakuja oraz malina-granat.

Taki kefir to fajna opcja, żeby złapać szybkie śniadanie w Biedronce. Dobierz owoce (jabłko, maliny, borówki itd.), garść orzechów, coś pełnoziarnistego bogatego w błonnik (jak grahamka, bułka żytnia) i gotowe! – radzi dietetyczka.

Dlaczego warto sięgać po kefir?

O prozdrowotnych właściwościach kefiru wspomina też dr n. med. Leszek Marek Krześniak. Produkt ten, określany napojem długiego życia, wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn oraz szkodliwych produktów przemiany materii. Pobudza perystaltykę jelit. Reguluje rytm wypróżnień i wspiera rozwój pożytecznych bakterii w układzie trawiennym.

Kefir jest źródłem dobrze przyswajalnego wapnia, co ma istotny wpływ na stan naszych kości. Grzybki kefirowe stymulują wytwarzanie przez bakterie w przewodzie pokarmowym witamin z grupy B i witaminy K. Korzystnie wpływa na pracę układu nerwowego, wspomaga leczenie zaburzeń snu i depresji [...] Bardzo korzystnie wpływa na gospodarkę tłuszczową redukcję poziomu złego cholesterolu, obniżenie ciśnienia krwi, usprawnienie pracy wątroby, nerek tarczycy – dodaje specjalista w jednym z wpisów opublikowanych na swojej stronie internetowej.

