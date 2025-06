Polacy kupują te serki bez zastanowienia. Myślą, że są zdrowe, a mogą poważnie szkodzić

Serki homogenizowane to jedne z najchętniej kupowanych produktów nabiałowych. Niestety do zakupowych koszyków Polaków trafiają często najgorsze produkty z możliwych. Lepiej sprawdź, czego się wystrzegać, by nie zaszkodzić zdrowiu.

Serki homogenizowane powstają na bazie rozdrobnionego twarogu wzbogacanego zwykle o śmietankę. Brzmi pysznie i zdrowo, ale niestety nie zawsze tak jest. Spora część tego typu produktów dostępnych w sklepach nie grzeszy dobrą jakością. Polacy chętnie je kupują, bo na ogół nie są świadomi zagrożenia, jakie to za sobą niesie. Skutki niewłaściwych decyzji zakupowych mogą być natomiast bardzo poważne. I nie chodzi tutaj o kwestie finansowe, ale zdrowotne. Zobacz, jakich produktów, lepiej nie wkładać do koszyka. Te serki homogenizowane to kiepski wybór Eksperci radzą, by zrezygnować z zakupu smakowych serków homogenizowanych. Tego typu nabiał zawiera bowiem spore ilości cukru i to pod różnymi postaciami, takimi jak na przykład syrop glukozowo-fruktozowy. Warto podkreślić, że nadmiar tego składnika w diecie ma bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Wspomina o tym w jednym z wpisów dietetyczka dr Anna Makowska: Jego spożycie może prowadzić do: rozwoju otyłości, zwiększenia ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń gospodarki lipidowej, chorób układu sercowo-naczyniowego, dny moczanowej, kamicy nerkowej oraz niektórych nowotworów. Smakowe serki, które można znaleźć w ofercie sklepów spożywczych i supermarketów często obfitują również w rozmaite dodatki. Chodzi między innymi o gumę guar, żelatynę, skrobię modyfikowaną, itp. Te składniki są dopuszczone do użytku w żywności. Nie zmienia to jednak faktu, że ich obecność znacząco obniża jakość danego produktu. Jakie serki homogenizowane są najlepsze? Najlepszym wyborem są serki naturalne. Im krótszy i prostszy ich skład, tym lepiej. Pamiętaj, że możesz łatwo wzbogacić ich smak. Wystarczy, że dodasz do nabiału pokrojone drobno owoce, kawałki gorzkiej czekolady albo ziarenka wanilii. Wszystko zależy od twoich preferencji smakowych. Czytaj też:

