Znasz ten zapomniany owoc? Ekspertka mówi wprost: może pomóc uchronić cię przed cukrzycą

Niedocenianym owocem, który pojawia się w jadłospisie Polaków jest jagoda kamczacka, znana również jako haskap. Pierwotnie była uprawiana wyłącznie w Azji, ale dziś można ją spotkać również w innych regionach świata. Ma ciekawy słodko-kwaśny smak z lekką nutą goryczki. Wykazuje też wiele cennych właściwości. Może – jak przekonuje dietetyk kliniczny Justyna Marszałkowska-Jakubik – odegrać ważną rolę w profilaktyce cukrzycy typu drugiego.

Jagoda kamczacka a cukrzyca – co mówią badania?

Przeprowadzone badania dowodzą, że polifenole zawarte w ciemnych owocach, takich jak jagoda kamczacka, odgrywają istotną rolę w profilaktyce cukrzycy typu drugiego. Regulują bowiem metabolizm węglowodanów w organizmie i zmniejszają stany zapalne tkanek. Na ich prozdrowotne właściwości zwróciły uwagę Magdalena Makarowska i Anna Agnieszka Klimczak-Bitner z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swoje spostrzeżenia zawarły w pracy pod tytułem „Zastosowanie owoców jagodowych w profilaktyce i leczeniu insulinooporności, cukrzycy typu 2 oraz zaburzeń metabolicznych wchodzących w skład zespołu metabolicznego (ZM)”

Ponadto, w badaniach prowadzonych zarówno na ludziach, jak i na zwierzętach udowodniono, że antocyjany zmniejszają insulinooporność, zwiększając tym samym wrażliwość tkanek na działanie endogennej insuliny. Wykazali, że antocyjany miały wpływ na zwiększenie przyswajania i wykorzystania glukozy przez tkanki – czytamy w publikacji.

Poza tym spożywanie owoców bogatych w fenole, na przykład jagód, ma wpływ na poziom glukozy i insuliny po posiłku. Obniża ich stężenie we krwi. Poprawia też stan mikrobioty jelitowej, która – jak podkreślają badaczki – „pełni zasadniczą rolę w profilaktyce cukrzycy typu 2 oraz zespołu metabolicznego”. Jednocześnie zaznaczają, że istnieje potrzeba przeprowadzania szerzej zakrojonych analiz, by potwierdzić istnienie przywołanych wyżej zależności. O pozytywnych właściwościach jagody kamczackiej wspomina również w jednym ze swoich materiałów dietetyk kliniczny Justyna Marszałkowska-Jakubik.

Cukrzyca typu 2 stała się tak powszechna, że przestaliśmy traktować ją poważnie. A to cicha i śmiertelnie groźna choroba, która wyniszcza organizm latami nie dając widocznych objawów. Sezon na jagodowe to idealny moment, by zadbać o profilaktykę! Jagoda kamczacka (haskap) to nie tylko smak, ale też naturalna tarcza przeciw cukrzycy – zauważa ekspertka.

Jak włączyć jagodę kamczacką do jadłospisu?

Jagoda kamczacka doskonale sprawdza się jako samodzielna przekąska. Można ją również śmiało wykorzystać do przygotowania różnego rodzaju sałatek, ciast czy deserów, na przykład lodów. „Dodaj garść [...] jagód do jogurtu, owsianki albo zjedz po posiłku – to drobny krok, który ma znaczenie” – radzi Justyna Marszałkowska-Jakubik. Specjalistka zachęca do sięgania nie tylko po świeże, ale również mrożone owoce. Mrożenie zwiększa bowiem dostępność zawartych w nich przeciwutleniaczy. W rezultacie te są lepiej przyswajane przez organizm.

