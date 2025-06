Nie każdy może jeść borówki. Możesz nie wiedzieć, że należysz do grupy ryzyka. Sprawdź

Jedzenie borówek amerykańskich na ogół niesie za sobą wiele korzyści. Owoce hamują utlenianie lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL). W efekcie obniżają poziom „złego cholesterolu” i pośrednio przyczyniają się do redukcji ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Poprawiają też funkcjonowanie poznawcze i zwiększają wrażliwość tkanek na insulinę. Jak widać mają wiele pozytywnych właściwości. Nie zawsze jednak działają dobrze na organizm. Czasem, zamiast pomóc, szkodzą. Sprawdź, kto powinien ich unikać.

Komu borówki amerykańskie mogą zaszkodzić?

Borówek amerykańskich powinny bezwzględnie unikać osoby z alergią na te owoce. To niezwykle rzadkie zjawisko. Dlatego nie zostało jak dotąd dokładnie opisane w fachowej literaturze. Niemniej jednak warto mieć świadomość, że taki problem może wystąpić. Alergii zwykle towarzyszą takie objawy jak na przykład obrzęki, świąd skóry, wysypka, a w skrajnych przypadkach trudności z oddychaniem.

Na borówki amerykańskie powinny również uważać osoby z nietolerancją fruktozy i/lub nadwrażliwością na salicylany. W tych grupach ich nadmierne spożycie może wywołać różne dolegliwości, między innymi bóle głowy, dolegliwości gastryczne, obrzęk naczynioruchowy, rumień czy pokrzywka. Jedzenie dużych ilości opisywanych owoców nie jest również zalecane osobom z wrażliwym układem pokarmowym, które zmagają się na przykład z zespołem jelita drażliwego (IBS). Należy jednak podkreślić, że to kwestia wielce indywidualna i każdy organizm może zareagować inaczej.

Uważaj na borówki, jeśli bierzesz te leki

Należy również pamiętać, że związki zawarte w borówkach amerykańskich mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami i zaburzać ich działanie, powodując nieprzewidziane skutki uboczne. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby przyjmujące preparaty na rozrzedzenie krwi. Witamina K zawarta w owocach może osłabiać ich wpływ na organizm. Co więcej, borówki amerykańskie obniżają też poziom glukozy we krwi, więc nie należy łączyć ich z lekami na cukrzycę. Jeśli jesteś w trakcie farmakoterapii, skonsultuj się z lekarzem prowadzącym, zanim włączysz owoce do swojego codziennego jadłospisu. Ta sama zasada dotyczy pacjentów, którzy mają przejść operację lub są w okresie rekonwalescencji po przebytym zabiegu.

Czytaj też:

Myślisz, że to śmietana? Jeden błąd przy zakupach może kosztować cię zdrowieCzytaj też:

Groźny składnik w jogurcie z Biedronki. Naukowcy biją na alarm: „może upośledzać barierę jelitową”