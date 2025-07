Ludzie ruszyli nie tylko po cukier za 1,49 zł. Znasz już ten patent z Biedronki?

Jednym ze sposobów na tańsze zakupy spożywcze jest kupowanie produktów w ramach różnych promocji organizowanych przez popularne markety. Dzięki temu możemy znacząco zmniejszyć codzienne wydatki. Warto więc śledzić gazetki promocyjne i planować zakupy z wyprzedzeniem, zwłaszcza jeśli chodzi o artykuły, których zużywamy naprawdę spore ilości.

Cukier znacznie taniej w Biedronce

W Biedronce od czwartku do soboty (17-19 lipca) cukier można kupić znacznie taniej niż normalnie w ramach promocji „pięć plus pięć”. Oznacza to, że przy zakupie pięciu sztuk, kolejne pięć dostaniemy całkowicie za darmo. Obejmuje ona wszystkie rodzaje cukru białego (1 kilogram), które można ze sobą dowolnie mieszać. Są to marki: Diamant, Polski Cukier, Sweet Family. Cena regularna to 2 zł 99 gr, jednak przy zakupie 10 sztuk będziemy musieli zapłacić tylko 1 zł 49 gr za opakowanie. Limit to 20 opakowań na kartę Moja Biedronka.

Jeśli zrobisz większe zapasy cukru, to pamiętaj, żeby przechowywać go w suchym i chłodnym miejscu. Trzymaj go z dala od wilgoci, ponieważ może ona spowodować zbrylenie tego produktu. Lepiej nie przechowywać cukru też w otwartym opakowaniu, ponieważ łatwiej wchłania zapachy z otoczenia, ale też wilgoć z powietrza.

Mleko i jajka w świetnej cenie

To jednak nie koniec promocji. W Biedronce od czwartku do soboty znacznie taniej kupisz też wszystkie jaja z chowu ściółkowego „Moja Kurka” – drugi produkt jest przeceniony aż o 50 procent. Opakowania jaj można ze sobą dowolnie mieszać – na przykład możesz kupić jedno opakowanie jaj w rozmiarze M, a drugie w rozmiarze L. Limit dzienny to cztery takie produkty na kartę Moja Biedronka.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych produktów spożywczych jest również mleko – ten produkt jest przeceniony o 45 procent. Warunkiem jest jednak zakup sześciu opakowań mleka UHT 1,5 procent. Cena regularna to 3 zł 29 gr, ale w ramach tej specjalnej oferty kupisz je za jedyne 1 zł 79 gr. Limit dzienny to 12 opakowań na kartę Moja Biedronka.

