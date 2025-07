Nie tylko jelita! Pij kefir codziennie i zobacz, co zrobi z twoją skórą i nastrojem

Kefir, czyli kremowy napój o gęstej konsystencji, ma wiele właściwości zdrowotnych. Jest łatwostrawny, przyspiesza perystaltykę jelit, wspomaga oczyszczanie organizmu. To także świetny wybór dla osób, które chcą schudnąć. Jest również źródłem probiotyków, które wspierają odporność. To jednak nie wszystko. Dietetyk Mateusz Szalajko, w opublikowanym przez siebie nagraniu, opowiedział o właściwościach kefiru, które dla większości osób mogą być sporym zaskoczeniem.

Picie kefiru wpływa na nastrój

Kefir może działać na twoją skórę od środka. Badania na ludziach wykazały, że regularne spożywanie kefiru znacząco poprawia parametry skóry, nawet u zdrowych osób. Mówimy tu o lepszym nawilżeniu i wzmocnieniu bariery ochronnej skóry przez zmniejszenie przeznaskórkowej utraty wody – wyjaśnił specjalista.

Dietetyk wytłumaczył, że dzięki temu skóra będzie bardziej sprężysta. Wynika to z faktu, że kwas mlekowy powstający w kefirze w procesie fermentacji jest naturalnym składnikiem skóry i wspiera jej nawilżenie. Zwrócił on też uwagę na to, jak silnie oś jelito-skóra jest połączona, a w konsekwencji wpływa na ogólny stan skóry.

Kefir poprawia nastrój

Ciekawym faktem, który również wymienił dietetyk na temat kefiru, jest to, że pijąc ten napój, możemy poprawić też swój nastrój i zmniejszyć poziom stresu.

Badania sugerują, że może pomagać w regulacji reakcji na stres i stanów zapalnych, wpływających na chemię mózgu. To może być naturalny sposób na poprawę samopoczucia i zmniejszenie lęku – powiedział.

Dzieje się tak dlatego, że jelita i mózg są ze sobą połączone tak zwaną osią jelito-mózg. Mikroorganizmy w kefirze modulują mikroflorę jelitową, co przekłada się na pozytywną odpowiedź immunologiczną i w efekcie na poprawę zdrowia psychicznego.

Co ciekawe, w badaniach na zwierzętach kefir wykazywał działanie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne – dodał ekspert.

Jaki kefir wybrać?

Specjalista od zdrowego odżywiania wyjaśnił też, że „kefir kefirowi nierówny”, a jego pochodzenie ma znaczenie. Okazuje się, że nie każdy jest taki sam.

Różnice w sposobie produkcji wpływają na jego skład i potencjalne korzyści zdrowotne. Kefir tradycyjny, czyli domowy, powstaje z żywych ziaren kefirowych, które są złożoną symbiotyczną społecznością bakterii, w tym bakterii kwasu mlekowego i octowego oraz drożdży. Ta bogata i zróżnicowana mikroflora jest kluczowa dla unikalnych właściwości kefiru – powiedział.

Taki tradycyjny kefir może mieć znacząco większą różnorodność drożdży w porównaniu do kefiru przemysłowego. Kefir przemysłowy produkowany jest z wykorzystaniem wyselekcjonowanych kultur starterowych. To przekłada się na standaryzację produktów, jednak może też oznaczać zmniejszoną różnorodność mikroorganizmów, a to z kolei może prowadzić do różnić we właściwościach zdrowotnych. Jeśli więc chcesz czerpać jak najwięcej korzyści z picia tego napoju, przygotuj go w domowych warunkach. Jeżeli jednak zdecydujesz się na kupienie tego produktu, to zobacz, jaki kefir z Biedronki jest najlepszy.

