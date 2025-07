Pijesz je w upały? Zamiast gasić pragnienie, mogą cię odwodnić – lepiej tego unikać

W czasie upałów każdy z nas musi dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ gdy panuje wysoka temperatura, tracimy więcej wody wraz z potem. To z kolei może doprowadzić do odwodnienia. Każda osoba powinna więc wypijać około 2-2,5 litra wody, a podczas gorących dni lub intensywnego wysiłku fizycznego – nawet 3-4 litry płynów.

To najgorsze napoje w czasie upałów

Gdy temperatura na zewnątrz jest naprawdę wysoka, zdecydowanie lepiej jest nie sięgać po alkohol, ponieważ sprzyja on odwodnieniu. Organizm więcej się wtedy poci, a przez to też wydala więcej wody. Powoduje też między innymi zmniejszanie wydzielania się wazopresyny, czyli hormonu powodującego zagęszczanie moczu, a co za tym idzie – zmniejszenie ilości wydalanej z organizmu wody (chroniąc przed odwodnieniem). Dodatkowo rośnie wtedy ryzyko udaru cieplnego, gdyż alkohol wpływa na regulację temperatury ciała. Trzeba też pamiętać o tym, że zmniejsza on naszą zdolność realnej oceny sytuacji, a w konsekwencji – człowiek może nie zauważyć, że dzieje się z nim coś złego, na przykład jest w stanie odwodnienia. W upalne dni lepiej wybrać wodę lub napoje izotoniczne.

Unikaj tych napojów w upały

Poza alkoholem należy też unikać innych napojów. Mowa między innymi o kawie – choć dla wielu osób jest to obowiązkowy punkt dnia, to podczas upałów lepiej jest ograniczyć jej picie. Z uwagi na zawartość kofeiny działa moczopędnie (zwłaszcza u osób, które nie piją jej często), a dodatkowo wypłukuje elektrolity. U osób przyzwyczajonych do picia kawy efekt ten będzie słabszy, dlatego szczególnie powinni uważać ci, którzy nie spożywają jej często.

Jeśli nie jesteś w stanie zrezygnować z kawy, to pamiętaj, by do każdej filiżanki tego napoju wypijać także szklankę wody. Tak zadbasz o prawidłowe nawodnienie organizmu. W podobny sposób działa teina w herbacie, dlatego podczas upałów lepiej nie pić mocnej czarnej lub czerwonej herbaty. Bardziej łagodne działanie ma zielona herbata (zawiera teinę w mniejszej ilości), jednak też trzeba pić ją z umiarem. Dobrze jest więc postawić na ziołowe napary, które nie działają odwadniająco.

Warto zrezygnować z picia słodkich napojów gazowanych, ponieważ zawierają one duże ilości cukru, a często również syrop glukozowo-fruktozowy. Tego typu składniki mogą przyczyniać się do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej oraz do odwodnienia organizmu, zwłaszcza w upalne dni. Choć wypicie takiego napoju może dawać krótkotrwałe uczucie orzeźwienia, to w rzeczywistości nie nawadnia organizmu – a wręcz przeciwnie. Specjaliści odradzają również spożywanie napojów energetycznych, które oprócz kofeiny, która ma działanie odwadniające, zawierają liczne dodatki chemiczne, takie jak konserwanty, barwniki i sztuczne aromaty, przez co są niekorzystne dla zdrowia, zwłaszcza przy regularnym spożyciu.

