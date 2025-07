Dzielę arbuza i robię dietetyczne lody. Zero cukru i słodzików, a smak nie do podrobienia

Te domowe lody nie wymagają użycia zaawansowanych technologicznie sprzętów. Nie potrzebujesz nawet maszynki, by je przygotować. Wystarczy nóż i zwykły mikser. Przepis na ten mrożony deser znalazłam w sieci. Opublikowała go w swoich mediach społecznościowych matka dietetyczka, czyli Magdalena Depa-Muniak. Jest genialny w swojej prostocie. Z pewnością będę do niego wracać. I to nie raz. Jestem przekonana, że gdy spróbujesz tych przysmaków, pójdziesz za moim przykładem. Możesz się nimi zajadać bez wyrzutów sumienia nawet będąc na diecie redukcyjnej. Nie zawierają dodatku cukru ani słodzików. To tylko dwa składniki, a smakują obłędnie.

Jak zrobić domowe dietetyczne lody z dwóch składników

Potrzebujesz tylko arbuza i skyru. Możesz też śmiało zamienić ten nabiał na inny, na przykład jogurt grecki lub kvarg. Postaw na wariant naturalny z dużą zawartością białka. Ten składnik sprawi, że lody nie tylko cię orzeźwią, ale również nasycą. Dzięki temu nie będziesz mieć ochoty na inne słodkie przekąski, na przykład wysokoprzetworzone batony, czekolady czy ciastka. A zapanowanie nad chęcią podjadania i liczbą przyjmowanych kalorii to klucz do skutecznej utraty wagi. O kalorie w tych domowych lodach nie musisz się martwić. Arbuz jest jednym z najmniej kalorycznych owoców dostępnych na rynku. W ponad 90 procentach składa się z wody, a porcja 100 gramów dostarcza tylko około 30 kcal.

Przepis: Domowe lody arbuzowe Doskonale orzeźwiają i nie tuczą. To pyszny, niskobudżetowy deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 35 w każdej porcji Składniki 200 g skyru naturalnego

4 plastry arbuza Sposób przygotowania Szykowanie masy na lodyWykrój miąższ arbuza. Usuń z niego pestki, a następnie zblenduj razem ze skyrem. Mrożenie lodówMasę przelej do foremek na lody i włóż do zamrażarki na około 4-6 godzin. Możesz też przelać ją do „owocowych obręczy”, które zostały po wykrajaniu arbuza. Przedtem podłóż pod nie folię.

Jak urozmaicić domowe lody arbuzowe?

Jeśli chcesz, dodaj do masy na lody sok z cytryny, listki bazylii i mięty. Dzięki temu deser zyska jeszcze bardziej orzeźwiający charakter, a jednocześnie pozostanie niskokaloryczny. To oczywiście tylko kilka spośród wielu dostępnych możliwości. Arbuz doskonale komponuje się z wieloma różnymi produktami, między innymi malinami, bananami, borówkami amerykańskimi czy jagodami. Dobór składników zależy wyłącznie od twoich osobistych preferencji.

Czytaj też:

Ceny tych lodów w Biedronce i Lidlu właśnie stopniały! Tylko teraz aż 70% taniejCzytaj też:

Nie masz czasu na gotowanie? Te 3 nowości z Żabki ratują figurę i smakują lepiej, niż myślisz