Nie masz rano czasu? Te placuszki zrobisz w 10 minut i najesz się do syta

Śniadanie jest ważnym posiłkiem, ponieważ dostarcza nam energii na kolejne godziny w ciągu dnia. Warto więc zadbać o to, by było ono naprawdę wartościowe. Często jednak nie mamy rano czasu, by robić skomplikowany posiłek. Dobrym pomysłem jest przygotowanie specjalnych placuszków, które przyrządza się w błyskawicznym tempie, obłędnie smakują, a do tego są naprawdę bardzo zdrowe.

Przepis na placuszki z serka wiejskiego i maślanki

Dietetyczka Maria Salicka opublikowała na swoim Instagramie przepis na takie pyszne placuszki z maślanką oraz serkiem wiejskim. Jest to idealna propozycja na śniadanie, a ich przygotowanie zajmuje zaledwie kilkanaście minut.

Przepis: Placuszki z maślanką i serkiem wiejskim Te placuszki zrobisz błyskawicznie, a smakują naprawdę nieziemsko. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 235 w każdej porcji Składniki 2 jajka

200 ml maślanki

120 g serka wiejskiego

160 g mąki

pół łyżeczki cukru waniliowego lub ekstraktu z wanilii

1 łyżeczka proszku do pieczenia Sposób przygotowania Mieszanie składnikówDo miski wbij jajka, wlej maślankę, dodaj serek wiejski i zmiksuj całość na gładką masę. Dodaj pozostałe sypkie produkty i wymieszaj całość. Smażenie placuszkówRozgrzej patelnię wysmarowaną tłuszczem i smaż placuszki na złoty kolor z obu stron.

Dlaczego warto jeść maślankę?

Maślanka, dzięki zawartości probiotyków jest świetnym wsparciem dla naszych jelit. Pomaga regulować równowagę flory jelitowej, zwiększając ilość dobroczynnych bakterii. Zmniejsza również namnażanie gnilnych bakterii chorobotwórczych rodzaju Clostridium. Rozwój dobroczynnych bakterii jelitowych przekłada się także na ochronę przed infekcjami. Jest też bogata w wapń, przez co jej spożywanie dobroczynnie wpływa na układ kostny, ale także kondycję naczyń krwionośnych i serca.

Dodatkowo jest ona niskokaloryczna i lekkostrawna, dlatego z powodzeniem mogą ją jeść osoby na diecie odchudzającej. Ma także niski indeks glikemiczny (IG), dzięki czemu możemy uniknąć nagłych skoków i spadków glukozy, a to zapobiega napadom głodu i zmęczenia.

Serek wiejski sprzyja odchudzaniu

Serek wiejski jest bogaty w pełnowartościowe białko, które wspiera uczucie sytości na dłużej. Jest ono także konieczne do budowy i regeneracji mięśni. Jest też niezwykle ważne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Do tego jest łatwostrawny i zawiera mało kalorii – w 100 g jest około 95-100 kcal. Jest bogaty również w fosfor, cynk, selen i witaminy z grupy B. Trzeba jednak pamiętać, że głównym węglowodanem występującym w serku wiejskim jest laktoza, dlatego jeśli masz nietolerancję laktozy, to lepiej wybieraj serki wiejskie bez niej (bez problemu znajdziesz je w większych supermarketach).

