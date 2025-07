Zrobiłam fit mielone z przepisu dietetyka. Lepsze niż klasyczne – serio, uzależniają!

Lubię eksperymentować w kuchni, a kotlety mielone dają pod tym względem duże pole do popisu. Czasem wystarczy parę drobnych zmian w klasycznej recepturze, by zyskały nowy, lepszy smak. Wypróbuj przepis dietetyczki Dominiki Bauer. Dzięki niemu przygotujesz mielone w wersji „fit”. Są nie tylko mniej kaloryczne, ale też sycące, pyszne, lekkie i pełne cennych wartości odżywczych. A wszystko za sprawą kilku produktów, które z pewnością masz w swojej kuchni.

Jak zrobić kotlety mielone w wersji „fit”?

Sekretem tych dietetycznych mielonych jest połączenie trzech prostych składników – szpinaku, fety oraz pieczarek. Wystarczy dorzucić je do mięsa razem z jajkiem i przyprawami. To „trio” sprawia, że kotlety stają się bardziej soczyste. Zyskują też więcej wartości odżywczych. Warto pamiętać, że ser jest źródłem białka, które syci i usprawnia spalanie kalorii. Jego trawienie zmusza bowiem organizm do wydatkowania większych ilości energii. Z kolei szpinak dostarcza błonnika. On również wpływa pozytywnie na pracę przewodu pokarmowego. Hamuje uczucie głodu i reguluje perystaltykę jelit. Natomiast pieczarki obfitują w mikroelementy, między innymi potas, fosfor, magnez, witaminy z grupy B, a także witaminę D i selen. Są przy tym niskokaloryczne (100 gramów dostarcza około 22 kcal).

Przepis: Dietetyczne kotlety mielone To klasyczne przysmaki w lżejszej wersji. Świetnie smakują i sycą na długo. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 117 w każdej porcji Składniki 500 g chudego mięsa mielonego

80 g sera feta

40-50 g szpinaku

80 g pieczarek

1 jajko

sól, papryka, czosnek Dodatkowo: 1 łyżeczka oliwy do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOczyść i posiekaj pieczarki. Umyj szpinak. Pokrój go na mniejsze kawałki. To samo zrób z fetą. Łączenie składnikówSer, szpinak i pieczarki dorzuć do mięsa mielonego. Zagnieć całość. Dodaj jajko, przyprawy i ponownie zagnieć. Uformuj niewielkie kotleciki. Smażenie kotletówUsmaż kotleciki na rozgrzanej pateelni.

Wskazówka: Dietetyczne kotlety mielone możesz też upiec. Wystarczy, że spędzą około 25 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza.

Z czym podać kotlety mielone w wersji fit?

Dietetyczne kotlety mielone z fetą, szpinakiem i pieczarkami świetnie komponują się z wieloma różnymi dodatkami. Dlatego możesz podać je na różne sposoby. Świetnie smakują w połączeniu z ziemniakami, ryżem czy kaszą (na przykład gryczaną czy jęczmienną). Nie zapomnij o sałatce z sezonowych warzyw. Możesz postawić na klasyczną mizerię ze śmietaną lub jogurtem. A jeśli szukasz czegoś bardziej oryginalnego, postaw na sałatkę z fetą, soczewicą i pieczoną marchewką. Nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po sos (czosnkowy, koperkowy, pomidorowy etc.).

Czytaj też:

Skyr, kvarg czy jogurt naturalny? Dietetyczka mówi jasno: ten wybór ma największy sensCzytaj też:

Nie masz czasu na gotowanie? Te 3 nowości z Żabki ratują figurę i smakują lepiej, niż myślisz