Zrób to teraz, zanim sezon się skończy. 4 przepisy z porzeczek, które smakują jak wspomnienie wakacji

Warto korzystać z sezonu na świeże owoce i warzywa. Właśnie teraz mają one najwięcej smaku, ale też wartości odżywczych. Co więcej – często są także znacznie tańsze niż w innych miesiącach. Dojrzewają w naturalnych warunkach bez konieczności długiego transportu czy przechowywania, przez co są zdrowsze, ale też bardziej ekologiczne. Do swojej codziennej diety w lecie warto włączyć porzeczki – są to jedne z najzdrowszych owoców o tej porze roku.

Porzeczki to źródło antyoksydantów i witaminy C

Porzeczki nie tylko świetnie smakują, ale też doskonale wpływają na nasze zdrowie. Są one bogate w witaminę C, która wspiera układ odpornościowy. Zdecydowanie najwięcej ma jej czarna porzeczka – 182 mg w 100 g. Dla porównania – w czerwonej porzeczce jest jej zaledwie 45 mg, a w białej – 40 mg. Porzeczki mają także silne działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Chroni to komórki przed stresem oksydacyjnym, który może powodować rozwój niektórych chorób, na przykład sercowo-naczyniowych, a także przyspieszać starzenie się organizmu.

Te owoce są także wsparciem dla naszego serca – zawarte w nich antocyjany (przeciwutleniacze) mogą poprawiać profil lipidowy, obniżać ciśnienie i chronić naczynia krwionośne. Z kolei dzięki witaminie C i wspomnianych antocyjanach przyczyniają się do ochrony przed zaćmą i zwyrodnieniem plamki żółtej. To także źródło błonnika pokarmowego, dzięki czemu poprawiają trawienie. Dostarczają także potasu, żelaza, wapnia, magnezu oraz witamin z grupy B.

Co zrobić z porzeczek? Proste przepisy

Czarne porzeczki świetnie nadają się do przygotowania domowego dżemu. Do jego zrobienia potrzebujesz tylko trzech składników: czarnych porzeczek, cukru i wody. W zimie z pewnością podziękujesz sobie za ugotowanie tego przysmaku – będzie cudownym wspomnieniem lata.

Przepis: Dżem z czarnej porzeczki bez żelfiksu Z poniższego przepisu przygotujesz 6 słoików dżemu porzeczkowego o pojemności 250 ml. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 1100 w każdej porcji Składniki 2 kg czarnych porzeczek

1 kg cukru

100 ml wody Sposób przygotowania Uszykowanie owocówCzarne porzeczki obierz z ogonków i usuń zepsute lub niedojrzałe owoce. Przełóż obrane porzeczki do miski i zalej je zimną wodą. Dwukrotnie wypłucz owoce w misce, zmieniając wodę na świeżą, a następnie przelej owoce na sitku zimną wodą i pozostaw do odcieknięcia. Odsączone z nadmiaru wody porzeczki przełóż do szerokiego, płaskiego rondla z grubym dnem. Jeżeli masz w kuchennej szafce żeliwną lub stalową brytfankę z grubym dnem, to również możesz jej użyć. Do robienia przetworów z owoców nie nadają się garnki aluminiowe. Dodanie wody i cukruDo garnka z owocami dodaj wodę i cukier. Ustaw garnek na najmniejszym palniku i przykryj pokrywką. Gdy zawartość garnka zacznie wrzeć, zdejmij pokrywkę i ustaw minimalną moc palnika. Możesz przyśpieszyć robienie dżemu z czarnej porzeczki, rozgniatając owoce tłuczkiem do ziemniaków. GotowanieGotuj dżem z czarnej porzeczki na bardzo małym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Możesz przerwać gotowanie, pozostawiając garnek z dżemem w chłodnym miejscu i dokończyć przygotowywanie przetworów następnego dnia. Dżem z czarnej porzeczki jest gotowy, gdy ma konsystencję kisielu. Przekładanie do słoikówGorący dżem nakładaj do słoików suchą chochlą lub przelewaj go z garnka, pozostawiając około 1 cm wolnej przestrzeni pod rantem słoika. Przed zamknięciem słoika dokładnie przetrzyj jego rant czystą ściereczką lub papierowym ręcznikiem. Zaraz po nałożeniu dżemu zakręcaj słoiki i ustawiaj je do góry dnem na tacce, która uchroni blat przed zabrudzeniem, jeżeli zakrętka okaże się nieszczelna. Po wystudzeniu przewróć słoiki, sprawdź, czy zakrętki dobrze trzymają – środek zakrętki powinien być lekko wklęsły i spróbuj je dokręcić. Jeżeli zakrętka ugina się pod palcem, to słoik nie jest zamknięty i trzeba ponownie zagotować dżem, przełożyć go do czystego, suchego słoika, zakręcić nową zakrętką i odstawić do ostygnięcia.

Możesz też upiec jogurtowe ciasto z porzeczkami. Jest proste i szybkie, a zobaczysz, że każdy będzie się nim zajadać.

Przepis: Ciasto jogurtowe z porzeczkami Łatwe ciasto z sezonowymi owocami. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 10 Składniki 3 jajka

3/4 szklanki cukru

cukier waniliowy

2 szklanki mąki pszennej

łyżeczka proszku do pieczenia

łyżeczka sody oczyszczonej

duże opakowanie jogurtu naturalnego (ok. 330-350 g)

1/2 szklanki oleju

300 g porzeczek (bez ogonków) Sposób przygotowania Zrób masę jajecznąCałe jajka ubij z cukrem na jasną i puszystą masę (najlepiej wykorzystać do tego mikser). Dodaj cukier waniliowy. Wymieszaj składnikiMąkę wymieszaj z proszkiem i sodą. Dodaj do masy jajecznej razem z olejem i jogurtem. Wymieszaj krótko (aż do połączenia składników). Upiecz ciastoCiasto wyłóż na blachę wyściełaną papierem do pieczenia. Na wierzchu wysyp porzeczki. Piecz ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni.

Ciekawym pomysłem jest również zrobienie porzeczkowego sernika, który smakuje naprawdę obłędnie. Będzie to też miłym urozmaiceniem dla miłośników tego wypieku.

Przepis: Sernik z czarną porzeczką Zdrowy deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Składniki 500 g twarogu (może być „z wiaderka”)

ok. 400 g czarnych porzeczek

sok z połowy cytryny

150 g cukru pudru

5 łyżeczek żelatyny

woda (do przygotowania żelatyny)

1 galaretka owocowa Sposób przygotowania Zmiksuj porzeczki z sokiem z cytrynyPorzeczki zmiksuj razem z wyciśniętym sokiem z połowy cytryny. Połącz składnikiW misie umieść twaróg, cukier puder oraz zmiksowane porzeczki i zmiksuj do uzyskania jednolitej masy. Przygotuj zelatynęŻelatynę zalej wodą – delikatnie ponad poziom żelatyny (5 łyżeczek żelatyny, woda). Gdy żelatyna napęcznieje, podgrzej ją lekko.Dodaj do żelatyny łyżeczkę masy twarogowej i dokładnie wymieszaj, dodaj jeszcze jedną łyżeczkę i kolejny raz wymieszaj.Tak zahartowaną żelatynę wlej do masy twarogowej i dokładnie zmiksuj. Włóż sernik do formyPrzełóż masę do formy lub do szklaneczek, czy miseczek i schłodź w lodówce. Przygotuj galaretkę owocowąPrzygotuj galaretkę według przepisu na opakowaniu i odstaw ją do wystudzenia. Wlej galaretkę na sernikJeśli robisz deser w szklankach, to możesz jeszcze płynną galaretkę wlać na deser. Jeśli sernik robisz w formie, to przelej galaretkę dopiero, gdy będzie tężeć, bo może spłynąć na dół deseru.

Z porzeczek można zrobić także pyszny koktajl. Jest doskonały jako lekka przekąska lub drugie śniadanie, idealne również dla osób na diecie odchudzającej.

Przepis: Koktajl porzeczkowy Lekki i orzeźwiający koktajl owocowy idealny jako letnie śniadanie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 187 w każdej porcji Składniki 400 g czerwonych porzeczek

2 banany

500 ml jogurtu naturalnego

woda Sposób przygotowania Uszykowanie owocówBanana obierz, pokrój na mniejsze kawałki. Czerwone porzeczki umyj, zerwij z gałązek. Robienie koktajlu porzeczkowegoPorzeczki, banana oraz jogurt naturalny umieść w pojemniku blendera. Zmiksuj na gładką masę. Gdy koktajl był bardzo gęsty, wlej niewielką ilość wody.

