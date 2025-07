Masło za 4,99 zł w Biedronce? Sprawdź, kiedy skorzystać z tej okazji i co jeszcze dorzucić do koszyka

Zakupy spożywcze dla wielu osób są naprawdę sporym wydatkiem. Często, kupując jedynie podstawowe produkty, musimy wydać sporą sumę. Metodą na to, by zaoszczędzić, jest kupowanie artykułów spożywczych w ramach różnych promocji. Biedronka bardzo często wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów, organizując takie specjalne oferty. W nowej gazetce pojawiła się świetna promocja na masło.

Tanie masło w Biedronce

Na koniec miesiąca Biedronka mocno obniżyła cenę masła ekstra marki „Mleczna Dolina”. Przy zakupie trzech sztuk dostaniesz je o 37 procent taniej niż zwykle. To oznacza, że za kostkę masła zapłacisz jedynie 4,99 zł zamiast 7,99 zł. Obowiązuje jednak limit trzech opakowań na kartę „Moja Biedronka”. Trzeba się też spieszyć, ponieważ tak kusząca oferta trwa jedynie w czwartek (31 lipca).

Można zrobić zapas masła, ponieważ produkt ten nadaje się również do zamrożenia. Jeśli nie wykorzystasz go teraz, to z pewnością przyda się, gdy będziesz przygotowywać większe ilości ciasta.

Kawę też kupisz znacznie taniej

Poza masłem dobrym pomysłem jest też zaopatrzenie się w kawę. Również w czwartek wszystkie kawy CAFE D’OR kupisz w świetnej cenie. Drugi, tańszy produkt jest przeceniony o 60 procent. Limit dzienny to cztery produkty (maksymalnie dwa gratis) na kartę „Moja Biedronka”. Jest to nie tylko dobra okazja do zrobienia większych zapasów, ale też spróbowania nowych rodzajów kawy tej marki. Wszystkie rodzaje można ze sobą dowolnie mieszać — na przykład kawę ziarnistą z rozpuszczalną czy mieloną.

Pamiętaj, że bardzo ważne jest to, w jaki sposób przechowujesz kawę. Najlepiej trzymać ją w szczelnym, nieprzezroczystym pojemniku, z dala od światła, ciepła, ale też wilgoci. Unikaj chowania kawy do lodówki, ponieważ łatwo chłonie zapachy innych produktów.

Czytaj też:

Jesz zdrowo, a i tak masz zaparcia? Dietetyczka mówi, co może za tym stać. Mało kto o tym wieCzytaj też:

„Królestwo skyra” i szok przy kasie! Sprawdź, co polski dietetyk znalazł w islandzkiej „Biedronce”