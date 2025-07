Pilne ostrzeżenie dla kawoszy. Lekarz: nie mieszaj tych leków z „małą czarną”, bo sobie zaszkodzisz

Kawa ma wiele cennych właściwości. Dostarcza antyoksydantów, które neutralizują wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia i chronią komórki przed uszkodzeniem, a tym samym zmniejszają ryzyko rozwoju wielu chorób, w tym niektórych nowotworów. W dodatku picie „małej czarnej” stymuluje ośrodkowy układ nerwowy Wzmaga koncentrację. Usprawnia funkcjonowanie poznawcze. Pobudza i przyspiesza perystaltykę jelit. W efekcie ułatwia zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Jak widać ma mnóstwo różnych zalet. Może się jednak też okazać bardzo niebezpieczny, zwłaszcza w połączeniu z lekami. Sprawdź, czego nie popijać kawą.

Jakich leków nie należy łączyć z kawą?

Związki zawarte w kawie mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi farmaceutykami i wywołać nieprzewidziane skutki uboczne. Doktor Magdalena Cubała przestrzega przed łączeniem „małej czarnej” z lekami na: tarczycę, uspokojenie oraz osteoporozę. Napój może bowiem utrudniać ich wchłanianie, a nawet neutralizować wpływ, jaki wywierają na organizm. W rezultacie preparaty stają się nieskuteczne, nie przynoszą spodziewanych zmian.

Co więcej, ekspertka apeluje, by nie popijać kawą antydepresantów oraz antybiotyków. Takie działanie nierzadko prowadzi do pojawienia się wielu nieprzyjemnych objawów, takich jak na przykład bezsenność, rozdrażnienie, drżenie rąk etc. Nie należy również – jak zaznacza specjalistka – mieszać „małej czarnej” z preparatami zawierającymi żelazo. Przyjmuje się je między innymi w leczeniu anemii, czyli niedokrwistości. „Kofeina ogranicza przyswajanie żelaza” – wyjaśnia dr Magdalena Cubała.

Jak pić kawę, żeby sobie nie zaszkodzić?

Najlepiej pić kawę po posiłku, w godzinach przedpołudniowych. Sięganie po nią o zbyt późnej porze, na przykład wieczorem, może zaburzać rytm okołodobowy i utrudniać zasypianie, a także obniżać jakość nocnego wypoczynku. Należy pamiętać, by zachować „odstęp” między zażyciem leku a wypiciem kawy. Przerwa powinna wynosić co najmniej 60-120 minut.

