Jesz ryby, ale robisz ten błąd? Tak tracisz najcenniejsze składniki dla mózgu i serca

Ryby są pełnowartościowym źródłem białka, a także zdrowych tłuszczów. Zawierają przede wszystkim kwasy omega-3, które wspierają zdrowie serca i mózgu. Ważne jest więc, by znalazły się w naszej diecie, ale równie istotny jest sposób ich przyrządzania. Dietetyczka dr Hanna Stolińska w opublikowanym nagraniu zdradziła, jakich błędów należy się wystrzegać, by czerpać jak najwięcej korzyści z jedzenia ryb.

Błędy podczas przygotowywania ryby

Obróbka termiczna może zmniejszać zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, a przecież to właśnie one są jednym z najzdrowszych elementów tej potrawy. Ekspertka wyjaśniła, że podczas smażenia dochodzi do 70–85 procent strat, przy grillowaniu jest to 40–50 procent, przy pieczeniu 10–15 procent. Gotując ryby na parze, możemy ograniczyć straty do minimum. To jednak nie wszystko.

Najwięcej kwasów omega-3 jest pod skórą i przy ościach, więc kupuj ryby w całości – wyjaśniła specjalistka.

Żeby ryby były jeszcze zdrowsze, trzeba je odpowiednio doprawić. Najlepiej dodać:



kurkumę,

oregano,

rozmaryn,

tymianek.

Powyższe przyprawy działają przeciwzapalnie, a także wspierają przyswajanie kwasów omega-3. Ważne jest także to, by wybrać odpowiedni olej do smażenia. Najlepszym wyborem będzie do tego oliwa z oliwek lub olej rzepakowy. Unikaj jednak oleju słonecznikowego i kukurydzianego. Istotne jest to, w jakim naczyniu przyrządzisz rybę. Najlepiej sprawdzi się parowar lub naczynie żaroodporne (szklane, ceramiczne). Odpowiednia będzie również patelnia ceramiczna lub żeliwna. Ekspertka od zdrowego odżywiania zwraca jednak uwagę, żeby smażyć rybę krótko i na dobrym oleju.

Dietetyczka zdecydowanie odradza używanie patelni teflonowych – jak twierdzi, mogą one uwalniać szkodliwe substancje. Lepiej nie wykorzystywać też metalowych garnków bez powłoki, ponieważ mogą reagować z tłuszczami omega-3.

Dlaczego kwasy omega-3 są tak ważne?

Kwasy omega-3 są niezwykle ważne dla naszego zdrowia z kilku powodów. Przede wszystkim wspierają prawidłowe funkcjonowanie mózgu, poprawiając pamięć i koncentrację. Pomagają też obniżyć poziom trójglicerydów, regulować ciśnienie krwi, a także zmniejszają ryzyko zakrzepów. Działają również przeciwzapalnie, a przez to wspierają odporność. Wpływają dobroczynnie na wygląd, poprawiając stan skóry i włosów. Co więcej, odpowiednia ilość tych kwasów w naszej diecie dobrze działa kondycję psychiczną.

Okazuje się, że omega-3 jest ważnym składnikiem w diecie osób zmagających się z pogorszonym samopoczuciem, niskim nastrojem i depresją – wyjaśnił dietetyk Bartosz Kulczyński.

Kwasy EPA i DHA (najbardziej aktywne formy omega-3) występują głównie w tłustych rybach morskich – na przykład makrela, łosoś, sardynka.

