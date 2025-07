Odkąd piję ten koktajl, czuję się lżejsza, a koleżanki zazdroszczą mi pięknej cery. Też go pokochasz

Uwielbiam różnego rodzaju koktajle i chętnie eksperymentuje z różnymi recepturami. Niedawno natrafiłam w sieci na przepis zaproponowany przez Agnieszkę Mielczarek, specjalistkę od zdrowego odżywiania. Od razu przykuł moją uwagę. Powstaje z paru prostych i łatwodostępnych składników i nie wymaga wiele pracy. Można go przygotować w ciągu zaledwie kilku minut i zabrać ze sobą to pracy. To mój nowy „numer jeden” na liście ulubionych koktajli. Spróbuj, a nie pożałujesz.

Jak zrobić zielony „koktajl mocy”?

Ten koktajl zrobisz bardzo prosto z paru łatwo dostępnych składników, a dokładniej mówiąc szpinaku, natki pietruszki, wody kokosowej, jabłka, zielonego ogórka, imbiru, soku z cytryny i matchy. W oryginalnej recepturze zaproponowanej przez Agnieszkę Mielczarek znajdują się jeszcze kwasy omega-3. Możesz je jednak śmiało zastąpić oliwą z oliwek wysokiej jakości. Najlepiej sprawdzi się ta z pierwszego tłoczenia, pozyskiwana „na zimno”. Ekspertka dodaje też do swojego napoju łyżeczkę kolagenu w proszku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by pominąć ten element. Koktajl nie straci na tym zbyt wiele.

Przepis: Zielony „koktajl mocy” Świetnie smakuje i wspomaga odchudzanie Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 95 w każdej porcji Składniki 30-40 g szpinaku

pęczek natki pietruszki

zielony ogórek

pół jabłka

połowa cytryny

250 ml wody kokosowej

3-4 cm imbiru

1 łyżeczka matchy w proszku

1 łyżeczka oliwy z oliwek lub kwasów omega-3

1 łyżeczka kolagenu (opcjonalnie) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i osusz szpinak. To samo zrób z jabłkiem, natką pietruszki, cytryną i ogórkiem. Wyciśnij sok z połówki cytryny. Porwij szpinak na mniejsze kawałki. Posiekaj drobniej pietruszkę. Obierz ogórka i jabłko ze skórki. Pokrój je na mniejsze kawałki. Obierz imbir. Łączenie składnikówWszystkie składniki na koktajl wrzuć do blendera i zmiksuj na gładką masę. Gotowy napój przelej do szklanki.

Rada: Jeśli chcesz, możesz dodać do koktajlu łyżeczkę naturalnego miodu.

Dlaczego warto włączyć zielony „koktajl mocy” do diety?

Napój dostarcza organizmowi sporej dawki sirtuin. To białka enzymatyczne, które odpowiadają za prawidłowy przebieg wielu reakcji zachodzących w komórkach ludzkiego ciała. Wspomagają ich regenerację. Chronią przed stresem oksydacyjnym. Opóźniają procesy starzenia. Wspierają przemianę materii i metabolizm. „Mówiąc w skrócie – odchudzają i odmładzają” – poskreśla Agnieszka Mielczarek w opublikowanym materiale. W dodatku napój obfituje w wiele cennych mikroelementów, takich jak na przykład żelazo, magnez, potas, cynk czy miedź. Co więcej, obfituje w błonnik, który nie tylko usprawnia trawienie, ale też zapewnia długie uczucie sytości. W rezultacie zapobiega podjadaniu i ułatwia kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii.

