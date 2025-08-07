Skorzystaj z tych sezonowych owoców i zrób przepyszny dżem. Wypróbuj sprawdzony przepis

Sezon na morele przypada w Polsce głównie na lipiec i sierpień, a więc warto wykorzystać jeszcze trochę czasu, który pozostał, i delektować się tymi owocami. Moja babcia zawsze wyczekiwała na nie, a później robiła z moreli pyszny dżem. Takie przetwory były prawdziwym skarbem zimą. To świetny dodatek do kanapek, ciasta lub jako nadzienie do naleśników. W ten sposób na chwilę można było wrócić do wspaniałych, letnich chwil. Owoce te dobrze jest też jeść latem w formie surowej – idealnie nadają się jako dodatek do owsianki czy różnych deserów.

Dlaczego warto jeść morele?

Największą zaletą tych owoców nie jest jednak tylko smak. Warto włączyć je do swojej diety z uwagi na szereg korzyści zdrowotnych. Morele są bogate w potas, który obniża ciśnienie krwi. Zawiera również znaczące ilości żelaza, które jest składnikiem hemoglobiny. Są świetnym źródłem błonnika pokarmowego, który wspomaga trawienie, reguluje pracę jelit, a także sprawia, że czujemy się dłużej syci (co jest szczególnie ważne w przypadku osób na diecie redukcyjnej). Ich jedzenie przyczynia się także do poprawy metabolizmu.

To jednak nie wszystko, ponieważ są to jedne z owoców z największą ilością beta-karotenu – naturalnego przeciwutleniacza, który przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu. Zmniejsza w ten sposób ryzyko wielu chorób i przedwczesnego starzenia się organizmu. Średnia zawartość beta-karotenu w morelach wynosi około 2,28 mg na 100 g.

Jak zrobić pyszny dżem morelowy?

Do przygotowania pysznego dżemu z moreli potrzebujesz tylko dwóch składników: owoców i cukru. Wystarczy, że w dużym garnku umieścisz obrane i pokrojone morele, zasypiesz je cukrem, a następnie będziesz podgrzewać na dużym ogniu do momentu, aż całość się zagotuje. Później zmniejsz moc palnika i co jakiś czas mieszaj zawartość garnka drewnianą łyżką. Dżem podgrzewaj przez około dwie godziny. Jeśli chcesz, żeby był gęstszy – gotuj go nieco dłużej.

Następnie przełóż dżem do wyparzonych, szklanych słoików. Jeśli chcesz wyostrzyć smak owoców – dodaj też na samym początku sok z dwóch cytryn.

