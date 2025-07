Twaróg czy serek wiejski? Dietetyczka mówi wprost, co wybrać, jeśli dbasz o zdrowie

Polacy chętnie sięgają po serek wiejski i twaróg. Oba te produkty często trafiają na stoły – przede wszystkim jako dodatek do kanapek czy różnego rodzaju past. I choć cieszą się podobną popularnością, to coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: który z nich tak naprawdę warto wybrać? Postanowiliśmy rozwiązać ten dylemat raz na zawsze. O odpowiedź poprosiliśmy dyplomowaną dietetyczkę Michalinę Mróz, która na co dzień pomaga swoim podopiecznym we wprowadzeniu zdrowych nawyków do codziennego życia. Aktywnie działa też w sieci i mediach społecznościowych, gdzie dzieli się sprawdzonymi informacjami na różnego rodzaju tematy – poczynając od odchudzania, a na wyborach żywieniowych kończąc.

Co wybrać – serek wiejski czy twaróg?

Twaróg i serek wiejski to cenione produkty o wielu prozdrowotnych właściwościach. Trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Dokonując wyboru, należy – jak podkreśla Michalina Mróz – wziąć pod uwagę cel diety oraz indywidualne potrzeby organizmu.

Twaróg (szczególnie chudy lub półtłusty) stanowi bardziej skoncentrowane źródło białka – zawiera ok. 17–19 g białka na 100 g, przy niskiej zawartości tłuszczu (ok. 0,5–5 g w zależności od wersji) i bardzo niskiej kaloryczności (ok. 80–100 kcal/100 g). Dzięki temu świetnie sprawdza się w diecie osób aktywnych fizycznie, budujących masę mięśniową czy stosujących dietę wysokobiałkową. Twaróg charakteryzuje również niski indeks i ładunek glikemiczny, ponieważ zawiera bardzo mało węglowodanów, co czyni go odpowiednim wyborem dla osób z insulinoopornością czy cukrzycą typu 2. Dodatkową zaletą jest zazwyczaj niższa zawartość sodu oraz mniejsza liczba dodatków technologicznych niż w produktach gotowych – zauważa dietetyczka w rozmowie z „Wprost”.

Z kolei serek wiejski – jak zaznacza ekspertka – dostarcza około 90–110 kalorii w przeliczeniu na 100 gramów. Zawiera mniej białka (około 11–13 g we wskazanej porcji) i więcej tłuszczu (4-5 gramów) oraz wody. W efekcie jest bardziej wilgotny i ma delikatniejszą konsystencję. Organizm łatwiej go trawi. „Dlatego może stanowić lepszy wybór dla osób z wrażliwym przewodem pokarmowym, dzieci czy seniorów”– dodaje specjalistka. W jego składzie znajdziemy jednak dość duże ilości sodu. To ważne zwłaszcza w przypadku pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, a także osób na diecie niskosodowej. Te grupy powinny na serek wiejski uważać.

Twaróg stanowi idealny wybór dla sportowców, osób odchudzających się oraz tych, które dbają o wysoką jakość białka w diecie. Serek wiejski będzie natomiast dobrym rozwiązaniem dla osób z wrażliwym układem pokarmowym. Oba produkty cechuje niski indeks i ładunek glikemiczny. Ich spożycie nie powoduje więc gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi. Są wartościowymi elementami zbilansowanej diety – podsumowuje Michalina Mróz.

Jak włączyć serek wiejski i twaróg do diety?

Serek wiejski i twaróg to nie tylko świetny dodatek do kanapek. Oba produkty można również wykorzystać jako bazę różnego rodzaju placuszków czy farszów. Doskonale pasują zarówno do deserów, jak i dań wytrawnych. Wybierając je, należy zwrócić szczególną uwagę na skład. „Najlepiej, w miarę możliwości sięgać po wersje naturalne, bez dodatku soli, cukru czy zagęszczaczy” – radzi Michalina Mróz.

Czytaj też:

Siemię, chia czy babka płesznik? Dietetyczka mówi wprost, co najlepiej działa na jelita i odchudzanieCzytaj też:

Schudnąć bez diety? Lekarz poleca ten koktajl. Wypróbuj prosty i sprawdzony przepis