Trzymasz tu jajka? Fatalny błąd! Robi to prawie każdy Polak. Zobacz, przez co się psują

Jajka są produktem spożywczym, który znajduje się w większości polskich domów. Można je wykorzystać na wiele różnych sposobów, na przykład jako jajecznicę czy omlet. Są też konieczne do upieczenia różnych ciast czy przyrządzenia naleśników. Co więcej, mają wysoką wartość odżywczą. Dużo osób popełnia jednak poważny błąd w ich przechowywaniu.

Najgorsze miejsce do trzymania jajek

Większość osób trzyma jajka w specjalnych pojemnikach na drzwiach lodówki. Choć wydaje się to wygodną opcją, wcale nie jest to najlepszy wybór — a wręcz należy tego unikać. Drzwi lodówki są najcieplejszym miejscem w całej chłodziarce, a do tego — poprzez ich częste otwieranie i zamykanie — produkty, które tam przechowujemy, ulegają wahaniom temperatury, co nie jest korzystne. Każde otwarcie drzwi lodówki sprawia, że jajka są chwilowo ogrzewane, a to prowadzi do ich szybszego psucia.

Jajka najlepiej przechowywać na środkowej lub dolnej półce lodówki, gdzie temperatura jest dość stabilna. W wytłaczance ustawiaj je w pozycji pionowej, ostrym końcem skierowanym w dół, co pomaga w zachowaniu świeżości i spowalnia ich psucie się. Odpowiednia temperatura do przechowywania jaj w lodówce powinna wynosić 4–7 stopni Celsjusza. W ten sposób dłużej pozostaną świeże.

Inne błędy przy przechowywaniu jajek

Jajka to jedne z najzdrowszych produktów spożywczych, dlatego warto zadbać o to, by znalazły się w naszej diecie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, by były przechowywane w odpowiedni sposób. W przeciwnym razie szybko się popsują. Choć niektóre osoby myją jajka przed włożeniem do lodówki, by usunąć bakterie ze skorupki, wcale nie jest to dobrą praktyką. Usuwa się w ten sposób ich naturalną warstwę ochronną zwaną kutykułą. Stają się bardziej wtedy podatne na przenikanie bakterii. Najlepiej więc umyć jajka tuż przed ich użyciem.

Jajka najlepiej trzymaj w wytłaczance, która chroni je przed przenikaniem światła, a tym samym przedłuża ich świeżość. Unikaj też przekładania jajek z temperatury pokojowej do lodówki i z powrotem, ponieważ takie zmiany temperatury powodują skraplanie się wilgoci na skorupce, co sprzyja rozwojowi bakterii. Jeżeli jajko zostało schłodzone, należy trzymać je w chłodziarce aż do momentu jego wykorzystania. Zobacz też, ile można przechowywać jajka ugotowane na twardo.

