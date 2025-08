W Lidlu możesz nieźle zaoszczędzisz na maśle. Sprawdź też inne hity z nowej gazetki

Właśnie pojawiła się nowa gazetka Lidla, a w niej wypatrzyliśmy świetną promocję, w ramach której znacznie taniej kupisz masło. Nawet jeśli teraz nie potrzebujesz tego artykułu spożywczego, warto go nabyć. Ten produkt bez obaw możesz zamrozić i wyjąć wtedy, kiedy będzie ci potrzebny. Z pewnością przyda się na przykład przed świętami, gdy pieczemy dużo ciast.

Tanie masło w Lidlu

Tylko w sobotę (2 sierpnia) masło ekstra 82% marki „Koło” kupisz o 36 procent taniej. Warunkiem jest jednak nabycie trzech sztuk tego produktu. W efekcie zapłacisz 4,75 zł za kostkę masła zamiast 7,49 zł. Można więc zaoszczędzić 2,74 zł na każdej sztuce. Przy zakupie trzech opakowań zyskasz 8 zł 22 gr. Limit to trzy opakowania na kupon. Szczegóły tej oferty są dostępne w aplikacji Lidl Plus.

Co jeszcze kupisz taniej w Lidlu?

To nie koniec atrakcyjnych ofert, które Lidl przygotował na najbliższe dni. Również w najbliższą sobotę taniej kupisz banany (luzem). Są przecenione aż o połowę – zamiast 6,99 zł zapłacisz jedynie 3,49 zł. Obowiązuje jednak limit dwóch kilogramów na kupon.

W bardzo atrakcyjnej cenie dostaniesz także mięso. O 33 procent taniej niż zwykle zapłacisz za kurczaka. Jeden kilogram „Polskiego Kurczaka Biesiadnego” będzie kosztować 9,99 zł zamiast 14,99 zł. Obowiązuje limit aż 7 kg na kupon. Jeśli zamierzasz urządzić grilla, to również powinieneś wybrać się na sobotnie zakupy do Lidla. Karkówka wieprzowa w marynacie XXL będzie przeceniona aż o 50 procent. Oznacza to, że kupisz ją za 14,99 zł zamiast 29,99 zł. Limit to trzy kilogramy na kupon.

Warto więc skorzystać z oferty Lidla i zaopatrzyć się w tanie produkty – zwłaszcza że, podobnie jak w przypadku masła, mięso i banany również możesz przechowywać w zamrażarce. Owoce jednak muszą być obrane i pokrojone. Sprawdź, co jeszcze można mrozić.

