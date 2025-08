To nie kefir ani jogurt. Bosacka poleca ten niedoceniany klasyk. Sprawdź, z czym smakuje najlepiej

Zsiadłe mleko od lat gości w polskiej kuchni. Dawniej sięgano po nie częściej, jednak nadal ma wielu zwolenników. Powstaje w naturalnym procesie fermentacji, dzięki czemu zachowuje wiele cennych właściwości odżywczych. To, że dzisiaj rzadziej gości na polskich stołach, jest dużą stratą. Ekspertka od zdrowego odżywiania mówi, dlaczego warto wprowadzić do diety ten produkt i z czym można go połączyć.

Katarzyna Bosacka poleca zsiadłe mleko

Katarzyna Bosacka w opublikowanym nagraniu na Instagramie wyjaśniła, dlaczego my, Polacy, lubimy zsiadłe mleko. Szczególnie w połączeniu z młodymi ziemniakami.

Po pierwsze, intuicyjnie, kiedy jest upał, szukamy zimnego jedzenia. A nie ma nic lepszego niż takie zsiadłe mleko prosto z lodówki – powiedziała.

Dodała także, że ten produkt ma szereg właściwości zdrowotnych. Jest bogaty w składniki mineralne, które są nam potrzebne w czasie ciepłych dni. Ma także witaminy oraz dużą zawartość wapnia. Jeśli spożywamy je właśnie jako dodatek do młodych ziemniaków, jest jeszcze zdrowiej.

Ziemniaki mają dosyć dużo wody, więc wraz z ich jedzeniem dostarczamy jej naszemu spragnionemu organizmowi. Do tego wcześniej ugotowane i schłodzone mają niższy indeks glikemiczny – powiedziała.

Skrobia w chłodnych ziemniakach przekształca się częściowo w skrobię oporną, która działa korzystnie na mikrobiotę jelitową. Jeśli do takiej potrawy dołożysz jeszcze jajko – dostarczysz swojemu organizmowi cenne białko. Warto dodać także koperek, który działa moczopędnie i ma witaminy z grupy B, które również są ważne dla naszego organizmu w czasie upału. Do tego jest bogaty w potas, wapń i magnez.

Dlaczego warto pić zsiadłe mleko?

Zsiadłe mleko nie tylko doskonale nawadnia w upały, ale ma też więcej zalet. Jego picie między innymi wspiera pracę jelit. Zawiera dobroczynne bakterie mlekowe, które wspomagają trawienie. Jego spożywanie pomaga też uniknąć zaparć, biegunek i wzdęć. Co więcej, ten fermentowany produkt ten jest lekkostrawny. Pobudza pracę wątroby, trzustki oraz wydzielanie żółci. Zsiadłe mleko jest niskokaloryczne – zawiera około 56 kcal na 100 g. Jest ono lepiej tolerowane niż zwykłe mleko, ponieważ działanie bakterii fermentacji mlekowej zmniejsza zawartość laktozy. Lepiej sprawdzi się więc w przypadku osób, które mają problem z łagodną nietolerancją laktozy.

Przy regularnym sięganiu po zsiadłe mleko może się ono przyczyniać do zmniejszenia poziomu cholesterolu we krwi. Redukuje także ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2 i choroby wrzodowej.

