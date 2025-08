Hot dog ze stacji benzynowej? Lepiej nie! Zobacz, jakie 5 produktów poleca Katarzyna Bosacka

Lato w pełni, trwają wakacje, a to sprzyja wyjazdom. Sporą część czasu spędzamy więc w samochodzie. Często kupujemy przekąski lub gotowe dania na stacji benzynowej. Kojarzą się one z niezdrowym jedzeniem, jednak są od tego wyjątki. Katarzyna Bosacka w opublikowanym nagraniu wyjaśniła, co warto kupić do jedzenia w takim miejscu.

Co zdrowego zjeść na stacji benzynowej?

Zatrzymując się na stacji benzynowej, często nie wiemy, co tak naprawdę wybrać, by było zdrowo. Zazwyczaj nie mamy czasu czytać składu produktów. Wtedy dobrze jest postawić na przekąski z listy Katarzyny Bosackiej. Ekspertka od zdrowego odżywiania wyróżniła pięć produktów, które – jej zdaniem – warto kupić na stacji benzynowej. Pierwszym z nich jest sok pomidorowy.

To jest fantastyczne źródło potasu, składników mineralnych, a przy okazji nas nawadnia. Zawiera błonnik, likopen. Samo zdrowie – wyjaśniła.

Kolejnym produktem, po który warto sięgnąć, jest smoothie z dobrym składem. Katarzyna Bosacka przestrzega przed dodatkiem cukru. Najlepiej kupować mieszanki owocowe z jogurtem. Radzi zaopatrzyć się też w orzechy.

Orzechy to dobre tłuszcze, witaminy z grupy B, błonnik. Są idealne do chrupania w czasie podróży – wyjaśniła.

Głód na coś słodkiego w czasie drogi zaspokoją też suszone owoce – na przykład żurawina, śliwki czy morele. Ekspertka zauważyła, że to również bardzo dobre źródło witamin i składników mineralnych, a także błonnika pokarmowego, który świetnie działa na jelita i wspiera uczucie sytości. „Top produktem” – zdaniem specjalistki – który można kupić na stacji benzynowej, są wafle ryżowe pełnoziarniste. Ważne jest jednak, by były one bez dodatków albo tylko z solą. Ekspertka nazywa je „czystą energią”.

Jakich produktów unikać?

Robiąc zakupy na stacji benzynowej, zdecydowanie unikaj produktów wysoko przetworzonych. Są to między innymi fast foody, bardzo popularne w takich miejscach. Hot dogi, hamburgery czy zapiekanki nie są jednak zdrowym wyborem – zwłaszcza jeśli spożywa się je często. Lepiej zrezygnuj także z jedzenia chipsów.

Zamiast słodzonych napojów postaw na zwykłą wodę mineralną. Warto kupić także wodę kokosową, która wspaniale nawadnia. Pamiętaj też, żeby tylko sporadycznie kupować słodycze. Nadmiar cukru podnosi ryzyko otyłości – ale nie tylko. Częste jedzenie tego rodzaju produktów może prowadzić do insulinooporności, a także cukrzycy typu 2. Oczywiście, okazjonalne zjedzenie słodyczy nie jest problemem, ale nie powinny być one elementem naszej codziennej diety.

