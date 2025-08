Jeden z najzdrowszych owoców świata rośnie w Polsce. Znasz tę moc antyoksydantów i witaminy C?

Zazwyczaj jemy te owoce, do których jesteśmy przyzwyczajeni, jednak warto to zmienić i zacząć sięgać też po te mniej popularne, ponieważ wiele z nich jest pełnych dobroczynnych właściwości zdrowotnych. Mowa między innymi o dereniu jadalnym – polskim owocu, który został już mocno zapomniany, a szkoda.

Jeden z najzdrowszych owoców

Owoce derenia mają dużą zawartość tanin (garbników), które są świetnym źródłem polifoneli – mają więc właściwości antyoksydacyjne, a przez to bardzo korzystne dla zdrowia, ponieważ neutralizują wolne rodniki w organizmie. Chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym, spowalniają procesy starzenia, a także mogą zmniejszać ryzyko wielu chorób. Co więcej, w skórce tego owocu jest ich niemal 5 razy więcej niż w samym miąższu.

Jest to polski superowoc między innymi z uwagi na zawartość bardzo rzadko występującego związku – werbenaliny. To najtrwalszy związek wśród przeciwutleniaczy, ponieważ nie ulega degradacji pod wpływem temperatury czy tlenu. Werbelina działa ochronnie na układ sercowo-naczyniowy, ale też ma działanie przeciwzapalne i obniża poziom cukru we krwi. Dodatkowo działa oczyszczająco, co oznacza, że usuwa toksyny z organizmu.

Jakie właściwości ma dereń jadalny?

Dereń jadalny jest też zalecany przy lekkiej anemii, ponieważ zawiera duże ilości żelaza, a do tego ma aż 75 g na 100 g witaminy C – a należy pamiętać o tym, że żelazo wchłania się lepiej w obecności witaminy C. Owoc ten może pomóc też między innymi na niestrawność i problemy z trawieniem. Dobrze działa również w przypadku grypy i przeziębienia.

Te niewielkie owoce są też bogate w pierwiastki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, między innymi potas, wapń, cynk, miedź, mangan. Dodatkowo dereń reguluje pracę nerek, ponieważ działa moczopędnie, a przez to zwiększa wydalanie wody i sodu z organizmu, pomaga także leczyć infekcje układu moczowego.

W jakiej formie spożywać dereń jadalny?

Dereń jadalny można spożywać w różnych formach. Najczęściej robi się z niego przetwory, takie jak dżemy czy soki, a także nalewki. Nie je się tych owoców raczej w formie surowej, ponieważ są dość cierpkie i kwaśne. Można je też ususzyć i dodawać na przykład do herbaty lub wypieków. Najlepiej zrobić to wtedy, gdy będą już bardzo dojrzałe – staną się miękkie i najsmaczniejsze. Z owoców derenia można przygotować także sosy do mięs czy ocet owocowy.

