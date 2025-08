Unikaj przed snem jak ognia. To jedzenie zrujnuje ci noc. Sprawdź!

Dobry sen odgrywa kluczową rolę w naszym zdrowiu fizycznym i psychicznym. Podczas snu nasz organizm się regeneruje, a układ nerwowy uspokaja. Brak odpowiedniej ilości snu dobrej jakości może prowadzić do problemów z koncentracją, zwiększać ryzyko różnych chorób i obniżać odporność. Dlatego właśnie tak niezwykle ważne jest, aby zadbać o higienę snu. Pomóc w tym może unikanie spożywania produktów, które mogą zaburzać nasz nocny wypoczynek.

Czego nie jeść przed snem?

Przed snem wystrzegaj się potraw ciężkostrawnych, tłustych i wysokokalorycznych, takich jak na przykład pizza, hamburgery, potrawy smażone czy ciężkie sosy, ale także rośliny strączkowe. Takie dania mogą powodować problemy z trawieniem, co w konsekwencji utrudnia zaśnięcie, a także negatywnie wpływa na jakość snu.

Uważaj też na produkty bogate w cukier i proste węglowodany, takie jak słodycze czy białe pieczywo. Ich spożycie może powodować skoki poziomu glukozy we krwi, co z kolei może prowadzić do nocnych wybudzeń. Jakość snu obniża również spożywanie żywności wysoko przetworzonej, która zawiera dużo soli i tłuszczów trans. Sól może powodować zatrzymywanie wody w organizmie i podnosić ciśnienie krwi, co utrudnia relaks i zasypianie. Działanie to jest silniejsze u osób wrażliwych na sód. Tłuszcze trans negatywnie wpływają na układ krążenia i procesy metaboliczne, a ich trawienie obciąża organizm podczas snu. Pamiętaj też, by nie jeść zbyt dużych porcji przed snem, ponieważ przepełniony żołądek będzie pracował intensywniej, co również może powodować dyskomfort.

Co należy jeść przed snem?

Dobrym pomysłem jest spożywanie przed snem produktów bogatych w tryptofan. Jest to aminokwas, który odgrywa szczególną rolę w produkcji melatoniny, czyli hormonu odpowiedzialnego za zdrowy sen. Do produktów bogatych w ten składnik należą między innymi: nabiał, jajka, banany, orzechy, pestki dyni, indyk oraz produkty pełnoziarniste.

Warto również wypić napar ziołowy, na przykład z rumianku, lawendy czy melisy. Zioła te pomagają się zrelaksować i ułatwiają zasypianie. Możesz spróbować też herbaty z szyszek chmielu – wspiera nie tylko sen, ale także trawienie.

Czytaj też:

Dietetyk poleca parówki z Biedronki? Te 3 produkty zaskoczyły nawet ekspertówCzytaj też:

Kupuj te 4 produkty w Biedronce i oszczędzaj. Dietetyk poleca: świetna cena i skład. Sprawdź!