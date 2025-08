Masz ten problem z jelitami? Ekspertka: orzechy mogą sprawić, że trafisz na SOR

Orzechy to ważny element dobrze zbilansowanej diety. Stabilizują stężenie glukozy we krwi. Obniżają poziom „złego” cholesterolu. Zwalczają wolne rodniki i chronią organizm przed stresem oksydacyjnym. Wzmacniają koncentrację. Poprawiają funkcjonowania poznawcze. Wspomagają pracę serca i całego układu krążenia. Tym samym zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu groźnych schorzeń. Mało kto jednak wie, że mogą też poważnie szkodzić zdrowiu, a nawet doprowadzić do śmieci. Stwarzają śmiertelne zagrożenie nie tylko dla osób z alergią. O tym, dlaczego są niebezpieczne w jednym z najnowszych nagrań opublikowanych w sieci opowiada dr Karolina Kowalczyk, specjalistka w zakresie dietetyki i technologii żywienia.

Komu orzechy mogą poważnie zaszkodzić?

Orzechy są szczególnie niebezpieczne dla osób z uchyłkami jelita. To – jak wyjaśnia dr Karolina Kowalczyk – małe kieszonki w ścianie jelita. Gromadzą się w nich bakterie i resztki pokarmu, co nierzadko wywołuje ból, zaparcia, biegunki, wysoką gorączkę i wiele innych przykrych symptomów. W efekcie prowadzi do znacznego pogorszenia samopoczucia.

Orzechy i pestki to bardzo duża ilość błonnika nierozpuszczalnego. Może zatkać kieszonki i doprowadzić do stanu zapalnego uchyłków jelita, co spowoduje bardzo nieprzyjemne objawy ze strony układu pokarmowego. Możesz trafić na SOR [Szpitalny Oddział Ratunkowy – przyp. red]. To cię zabija – podkreśla ekspertka.

Podobnie działają rośliny strączkowe spożywane w dużych ilościach, na przykład soczewica czy fasola. „To, co pomaga, to błonnik rozpuszczalny, czyli marchew, dynia i inne bardzo delikatne produkty, które wymiatają z twoich jelit, to, co pozostało. Pamiętaj – nie każdy błonnik to złoto” – apeluje specjalistka. Radzi też, by osoby z uchyłkami jelita spożywały przede wszystkim gotowane warzywa, lekkie i delikatne. Spożywanie surowego jedzenia może przynieść opłakane skutki.

Na co uważać, jedząc orzechy?

Osoby, które nie mają ku temu przeciwwskazań, mogą śmiało sięgać po orzechy. Niemniej jednak one również powinny zachować czujność. Eksperci radzą, by sięgać po produkty nieprzetworzone (niesolone, pozbawione panierki czy posypki), ale w ograniczonych ilościach. Są bowiem wysokokaloryczne. Ich nadmiar w diecie może przyczynić się więc do wystąpienia nadwagi i choroby otyłościowej, a także wielu innych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład miażdżyca, zawał serca, czy udar mózgu.

Czytaj też:

Dietetyk sprawdził wędliny z Lidla. Te dwie naprawdę warto jeść. Masz je w lodówce?Czytaj też:

Schudnąć z brzucha bez głodu i siłowni? Ekspertka zdradza, co naprawdę działa